Путин: РФ стала серьезно отвечать на удары ВСУ по энергообъектам

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам и не предпринимала никаких действий, но теперь она стала серьезно отвечать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

"По поводу атак на энергоструктуру, в частности со стороны Украины. На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И мы очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьезно", - заметил он.