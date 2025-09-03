Войти
Залужный: вся военная наука находится в России, так сложилось

Источник изображения: topwar.ru

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, ранее занимавший пост главкома ВСУ, сделал неожиданное для своей собеседницы заявление. Участвуя в подкасте «Новая украинская школа», дипломат заявил, что центр военной мысли исторически сосредоточен в России.

Залужный вспомнил, как в молодости получил предложение пройти обучение в военном учебном заведении в Москве и воспринял эту возможность с большим энтузиазмом. Хотя реализовать эти планы в итоге не удалось, экс-главком дал высокую оценку российским военно-теоретическим школам.

Он подчеркнул, что, по его мнению, даже сегодня вся фундаментальная военная наука остается в России.

В свою очередь, на вопрос удивлённой его предыдущим заявлением ведущей о наличии собственной науки на Украине Залужный ответил отрицательно.

На этом фоне он обратил внимание на существующий на Украине запрет цитировать российские источники в научных работах, назвав это нецелесообразным, так как все основные военные труды созданы именно в России.

Я не знаю, как тогда делать военную науку, не цитируя, потому что она вся там (в России - ред.). К сожалению, так сложилось

- отметил экс-главком ВСУ.

Подводя итоги, Залужный высказался о подходах к военному образованию в своей стране, подчеркнув, что Украине не следует механически копировать западные модели подготовки командного состава, а необходимо вырабатывать собственные методы, учитывающие национальные особенности.

Страны
Великобритания
Россия
Украина
