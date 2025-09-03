Войти
Международные структуры потребовали от Парижа отказаться от ядерного оружия

Источник изображения: topwar.ru

На французское правительство было оказано серьезное давление со стороны мирового сообщества. Международные структуры потребовали от Парижа отказаться от ядерного оружия.

Около 20 организаций, включая Международную кампанию за запрещение ядерного оружия (ICAN), требуют от Франции взять на себя ответственность и принять меры для ликвидации последствий испытаний этого вида вооружений, которые французские военные проводили в Алжире в 60-х годах прошлого столетия. От Парижа требуют признать вину и рассекретить документацию об испытаниях, а также провести работы по очистке зараженной местности в Сахаре, где испытывали ядерное оружие.

В обращении было отмечено, что правительство Франции выплатило компенсации только двум пострадавшим жителям Алжира, тогда как во Французской Полинезии, где также проводились испытания, выплаты получили 400 человек.

Но самое главное, что от Парижа потребовали ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия. На данный момент документ не подписало ни одно государство, которое им обладает. Договор предусматривает полный и всеобъемлющий запрет ядерного оружия, а в перспективе – его полное уничтожение.

Первое ядерное испытание французские военные провели на полигоне Регган в пустыне Сахара в 1960 году. Мощность заряда тогда превысила в пять раз мощность атомной бомбы, которую американцы сбросили на японскую Хиросиму. Она составила 60-70 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте.

