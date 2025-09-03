Войти
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Omar Havana

Путин: безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Украина
Персоны
Путин Владимир
