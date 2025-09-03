Постпред США Уитэкер: Европа не хочет размещать войска на Украине

У нее нет политической воли, считает политик

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Союзники США по НАТО не обладают политической волей для того, чтобы обеспечить скорое прекращение боевых действий в конфликте на Украине. В частности, европейские члены альянса не хотят размещения своих войск на территории этой страны, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Есть очевидный, но игнорируемый факт. Среди наших союзников нет политической воли, для того чтобы предпринять необходимые шаги для остановки этой войны. У всех наших союзников по НАТО нет. А можно сделать гораздо больше, гораздо больше. Европа может разместить солдат [на Украине], но никто не хочет этого делать, это вызывает разочарование в том плане, в какой точке мы сейчас находимся", - сказал он, выступая на Бледском форуме в Словении.

Он указал на непоследовательность и нерешительность европейских союзников США в части укрепления безопасности альянса и достижения мира на Украине. С одной стороны, государства в Европе согласились поднять свои траты на оборонные нужды до 5% от валового внутреннего продукта, но с другой - они продолжают ориентироваться на США и ожидать решительных шагов только от них.

Уитэкер подчеркнул, что США составляют только около половины военной мощи альянса, поэтому остальные союзники как минимум вместе имеют равный голос с Вашингтоном и вправе претендовать на большее влияние. По мнению постпреда, США не могут решать вопросы безопасности в Европе в рамках НАТО в одиночку.

1 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что планирует дважды в год проводить оценку военных инвестиций государств - членов ЕС. Как уточняет издание, таким образом глава ЕК рассчитывает добиться от правительств стран блока укрепления военного потенциала. Фон дер Ляйен также указала, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня.