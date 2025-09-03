Войти
Мантуров рассказал о производстве морских БЭКов для ВС России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости.

Мантуров: Налажено серийное производство морских безэкипажных катеров

Россия наладила серийное производство морских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Они постоянно дорабатываются, модернизируются. Ряд образцов определенное время назад был продемонстрирован нашему президенту», — сказал чиновник.

По его словам, БЭКи поставляются Вооруженным силам (ВС) России.

В августе Telegram-канал «Изнанка» заметил, что российские военнослужащие впервые успешно применили морской дрон по военной цели Вооруженных сил Украины.

В июле специалист с позывным Адвокат в беседе с РИА Новости рассказал, что эксперты Центра специального назначения «Барс-Сармат» начали изучать трофейный украинский БЭК, оказавшийся в их распоряжении.

