Мантуров: безэкипажные катера дорабатываются и модернизируются

Россия наладила серийное производство морских безэкипажных катеров, они постоянно дорабатываются и модернизируются. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, конечно, есть, и по широкой линейке, которая производится серийно. Они постоянно дорабатываются, модернизируются. Ряд образцов определенное время назад был продемонстрирован нашему президенту", – сказал Мантуров, отвечая на вопрос о том, есть ли в России производство безэкипажных катеров.

Проект безэкипажного катера от Зеленодольского ПКБ Mil.Press

По словам первого вице-премьера, эти катера поставляются Вооруженным Cилам РФ.

"Я регулярно знакомлюсь с результатами работы наших компаний, частных и государственных, которые находятся в активной фазе не только производства, но и поставки нашим вооруженным силам и другим силовым ведомствам, которые активно используют их для выполнения специальных задач", – добавил он.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 3–6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тысячи человек из более чем 70 стран и территорий.