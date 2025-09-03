Стали известны некоторые детали поставки ВС Украины боеприпасов повышенной дальности ERAM

ЦАМТО, 2 сентября. Как сообщал ЦАМТО, 28 августа Госдеп США одобрил возможную поставку ВС Украины в рамках программы "Иностранные военные продажи" 3350 авиационных боеприпасов повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition).

Одобрена также поставка 3350 интегрированных систем GPS/инерциальной навигации с модулем SAASM, а также сопутствующего оборудования и услуг на общую сумму до 825 млн. долл.

Вслед за этой публикацией стали известны некоторые детали программы поставки, финансирование которой осуществляют Дания, Нидерланды и Норвегия, а также США в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF).

Как сообщил Jane's Defence Weekly президент американской Zone 5 Technologies Кайл Максимер, компания является основным поставщиком ERAM, а ее крылатая ракета воздушного базирования Rusty Dagger служит базовой платформой для ERAM. В проект боеприпаса по запросу заказчика были внесены небольшие изменениями, которые могут ограничивать дальность пуска.

Пуск Rusty Dagger, которую Zone 5 Technologies называет "открытой оружейной платформой" (Open Weapon Platform), может осуществляться в нескольких режимах (ранее сообщалось о возможности пуска с пилона самолета и использованием паллет). По данным компании, ракета способна развивать высокую дозвуковую крейсерскую скорость и позволяет поражать цели на дальностях более 926 км. Боеприпас оснащен автономной системой навигации по контуру рельефа местности, а на конечном участке траектории может выполнять маневры, после чего поразить объект с применением боевой части большой мощности.

Напомним, что запрос на получение информации о возможности закупки боеприпасов ERAM, который ВВС США опубликовали в январе 2024 года, предусматривал возможность поставки ракеты массой 500 фунтов (226,8 кг) с дальностью полета не менее 250 морских миль, позволяющей развивать скорость 0,6М и поражать цели с КВО, не превышающим 10 м. Стоимость ERAM не регламентировалась. Компания, подписавшая контракт, должна была произвести не менее 1000 ед. ERAM в течение 24 месяцев с момента заключения контракта.

В запросе сообщалось о планах интеграции боеприпаса на украинские истребители марки "МиГ" и "Су" для поражения наземных целей без захода в зону действия войсковой ПВО России.

К.Максимер отказался сообщить, создавался ли ERAM специально для Украины, но подтвердил, что боеприпас был разработан с учетом возможностей по нанесению массированных ударов.

На вопрос о возможности производства до 3350 ракет К.Максимер уклончиво ответил, что в настоящее время Zone 5 сосредоточена на производстве и теоретически может приступить к поставкам к концу 2025 года. Представители компании отказываются раскрыть места и порядок производства боеприпасов ERAM, заявив лишь, что компания фиксирует сокращение арсеналов вооружений в США и странах-союзницах из-за недавних конфликтов и поставок Украине и поэтому сосредоточена на увеличении производства с помощью "креативных методов".

В марте 2025 года проект Rusty Dagger был выбран в качестве соперника автономного летательного аппарата (AAV) "Барракуда-500" компании Anduril на следующем этапе проекта создания в интересах ВВС США т.н. Enterprise Test Vehicle (ETV), которая должна стать максимально простой и дешевой в производстве крылатой ракетой, основанной на доступных коммерческих технологиях.

Программа реализуется под руководством командования ВВС США и подразделения оборонных инноваций МО США (DIU).

По информации Zone 5 Technologies, Rusty Dagger является прототипом как для ERAM (варианта, предназначенного для зарубежных продаж), так и для ETV (американского варианта). ERAM находится на том же уровне технологической готовности, что и ETV, и работы над обоими проектами продолжаются.

Американская компания CoAspire, также упомянутая в уведомлении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) в качестве подрядчика поставки ERAM, отказалась от комментариев. По данным СМИ, она представит решение на базе недорогой крылатой ракеты RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile).

RAACM представляет собой изготовленный методом 3D-печати и оснащенный турбореактивным двигателем модульный масштабируемый боеприпас (крылатая ракета), по размерам сопоставимый с 500-фунтовой авиабомбой MK-82 или GBU-38. Последние испытания RAACM состоялись в марте.