На ВЭФ представили произведенные на Дальнем Востоке ударные дроны

ВЭФ-2016
ВЭФ-2016.
Источник изображения: www.eastrussia.ru

Среди экспонатов - тактические дроны БУРГЭД-10 и БУРГЭД-13 с отечественными комплектующими

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Произведенные на Дальнем Востоке ударные и разведывательные БПЛА, обладающие высокой грузоподъемностью и дальностью полета, представили в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Разработки территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" были представлены в уличной части экспозиции республики Бурятия на "Улице Дальнего Востока", которая официально откроется 3 сентября. Среди экспонатов - тактические дроны БУРГЭД-10 и БУРГЭД-13 с отечественными комплектующими. Они предназначены для разведки, точечной доставки грузов, минирования и боевого применения. Также на выставке продемонстирован оснащенный тепловизором универсальный разведывательный квадрокоптер для мониторинга, охраны, гражданской обороны и спасательных операций. Кроме этого, посетители смогут увидеть легкий многоцелевой вертолет Ка-226T.54, который может вмещать до семи пассажиров.

ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году. В рамках комплекса мер государственной поддержки за 2023-2024 гг. в зону СВО поставлены изделия, произведенные дальневосточными предприятиями, на общую сумму 6 млрд рублей. Среди них - БПЛА, FPV дроны различных модификаций, снегоболотоходы, багги, тепловизионные прицелы, бронежилеты. Всего за 2023-2024 годы до Камчатского края доведены средства федерального бюджета на оказание мер государственной поддержки в рамках ТОР "Патриотическая" в объеме 196,2 млн рублей.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер. 

БПЛА
БПЛА
