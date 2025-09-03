Постпред при НАТО: у США нет рычагов для мгновенного урегулирования на Украине

Войти
БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер считает наивными ожидания быстрого окончания конфликта на Украине при дипломатическом вмешательстве Вашингтона. Об этом он заявил, выступая на Бледском форуме в Словении.

"Я считаю, что Соединенные Штаты были предельно ясно обозначили, что мы хотим окончания этой войны. Мы хотим прекращения боевых действий. Но это все очень наивно, полагать, что США могут прийти и приказать остановить боевые действия", - сказал Уитэкер, отвечая на вопрос модератора об отсутствии у США решительных шагов по достижению мира путем давления на стороны конфликта.

Постпред добавил, что у США нет инструментов и рычагов, для того чтобы заставить стороны конфликта мгновенно прекратить боевые действия. Тем не менее Вашингтон твердо настроен продолжать прикладывать усилия для установления долгосрочного мира на Украине.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп 18 августа провел в Вашингтоне встречу с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня. 

