ТАСС

США привали союзников по НАТО покупать американское оружие для Украины

Мэтью Уитэкер
Мэтью Уитэкер.
Источник изображения: Steve Pope/Getty Images

Соответствующую программу запустили в июле 2025 года

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат призывать союзников по Североатлантическому альянсу покупать американское оружие для Украины в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Поэтому я продолжаю настаивать на том, чтобы наши союзники по НАТО поддерживали Украину путем [реализации] инициативы PURL, покупая американское оружие для его последующей передачи Украине, или через другие формы поддержки", - сказал он, выступая на Бледском форуме в Словении.

По словам Уитэкера, у НАТО "есть целый ряд различных инициатив, будь то чешская инициатива поставки боеприпасов и многие другие, направленные на поддержку Украины".

"Но чтобы у нас и дальше были необходимые рычаги воздействия на ситуацию на Украине, мы должны продолжать укреплять ее, вооружать ее, позволять ей вести борьбу", - сказал он.

Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словения
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
