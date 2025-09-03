Помощник президента России назвал усиление морской мощи на Тихом океане одним из приоритетов военного строительства РФ на фоне проводимой Токио политики милитаризации против Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Тихоокеанский флот России показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности. Усиление морской мощи на Тихом океане - один из приоритетов военного строительства РФ на фоне проводимой Токио политики милитаризации против Москвы, указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Тихоокеанский флот ВМФ России показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности, что продемонстрировали, в том числе учения "Июльский шторм", - подчеркнул Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Наращивание оборонительного потенциала на Дальнем Востоке и морской мощи на Тихом океане находится в числе приоритетов военного строительства РФ на фоне растущего милитаризма и реваншизма в Японии, уточнил он.

"Кстати, учитывая уроки Русско-японской войны 1904-1905 годов, советское руководство в свое время пришло к правильному выводу о том, что отсутствие судостроительной промышленности на Дальнем Востоке совершенно недопустимо. И уже в 1930-е годы началось строительство заводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - напомнил помощник президента. - В результате к моменту начала боевых действий против Японской империи у СССР имелись серьезный военный потенциал и инфраструктура на Дальнем Востоке, позволившая в кратчайшие сроки сформировать группировку войск, переломившую хребет японскому милитаризму".

Отлично себя показала не только советская армия, но и флот, подчеркнул глава Морколлегии. Блестяще проведенные десантные операции на Курилах, Сахалине, в Корее - яркое этому подтверждение, привле примеры Патрушев.

"Важнейший вклад в разгром Японии в 1945 году внесла Амурская флотилия, которая активно участвовала в Сунгарийской наступательной операции. К слову, в ее составе образцово проявили себя корабли советской постройки и созданные непосредственно после русско-японской войны", - резюмировал он.