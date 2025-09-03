Войти
ТАСС

Патрушев: тихоокеанский флот РФ показывает высокий уровень боеготовности

830
0
0
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

Помощник президента России назвал усиление морской мощи на Тихом океане одним из приоритетов военного строительства РФ на фоне проводимой Токио политики милитаризации против Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Тихоокеанский флот России показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности. Усиление морской мощи на Тихом океане - один из приоритетов военного строительства РФ на фоне проводимой Токио политики милитаризации против Москвы, указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Тихоокеанский флот ВМФ России показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности, что продемонстрировали, в том числе учения "Июльский шторм", - подчеркнул Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Наращивание оборонительного потенциала на Дальнем Востоке и морской мощи на Тихом океане находится в числе приоритетов военного строительства РФ на фоне растущего милитаризма и реваншизма в Японии, уточнил он.

"Кстати, учитывая уроки Русско-японской войны 1904-1905 годов, советское руководство в свое время пришло к правильному выводу о том, что отсутствие судостроительной промышленности на Дальнем Востоке совершенно недопустимо. И уже в 1930-е годы началось строительство заводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - напомнил помощник президента. - В результате к моменту начала боевых действий против Японской империи у СССР имелись серьезный военный потенциал и инфраструктура на Дальнем Востоке, позволившая в кратчайшие сроки сформировать группировку войск, переломившую хребет японскому милитаризму".

Отлично себя показала не только советская армия, но и флот, подчеркнул глава Морколлегии. Блестяще проведенные десантные операции на Курилах, Сахалине, в Корее - яркое этому подтверждение, привле примеры Патрушев.

"Важнейший вклад в разгром Японии в 1945 году внесла Амурская флотилия, которая активно участвовала в Сунгарийской наступательной операции. К слову, в ее составе образцово проявили себя корабли советской постройки и созданные непосредственно после русско-японской войны", - резюмировал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 17:50
  • 13
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 03.09 17:34
  • 10373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.09 17:12
  • 156
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"