Председатель Морской коллегии РФ и помощник президента Николай Патрушев рассказал о планах НАТО на применение японских ВМС по всему миру для участия в военных операциях. По его мнению, флот Японии способен решать боевые задачи в любых уголках Мирового океана, будучи одним из сильнейших на планете.

Такое заявление высокопоставленный чиновник сделал в ходе интервью для газеты «Аргументы и Факты».

По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира

- сказал Патрушев.

Он отмечает, что на данный момент в Японии действует конституционная норма, запрещающая применение Вооруженных сил за пределами страны. Но теперь там поднимают вопрос и рассматривают варианты отмены данного запрета.

Чиновник напомнил, что капитуляция Японии в 1945 году стала для Советского союза и других государств региона символом победы над милитаризмом. Спустя некоторое время эта страна при поддержке западных государств сумела восстановить и нарастить свою военную мощь. И сегодня Токио начинает возврат к милитаристскому прошлому, бряцая оружием в сторону своих сильных соседей – России и Китая. По мнению Патрушева, это самоубийственная политика.

Незадолго до этого в Либерально-демократической партии Японии выдвинули идею создания азиатского аналога Североатлантического альянса. Для проработки данного вопроса даже был создан специальный комитет. Но многие японские политики не поддерживают такую инициативу из-за того, что ее реализация требует изменений в конституции страны.