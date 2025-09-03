ОАО "КБ Радар" представляет широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы

ЦАМТО, 2 сентября. ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" (Беларусь) разрабатывает средства РЭБ, обеспечивающие эффективное решение задач радиоэлектронного подавления и радиоконтроля в современных условиях.
Одна из ключевых разработок ОАО "КБ Радар" среди средств противодействия радиосвязи – станция помех УКВ диапазона "Гроза-6".
"Гроза-6" обеспечивает обнаружение, пеленгование, определение местоположения и радиоподавление наземных и авиационных каналов связи в УКВ-диапазоне. Эффективно работает как на фиксированных частотах, так и в условиях программной перестройки частоты.
Ключевые преимущества:
широкий частотный охват – от 30 до 6000 МГц;
- максимальная дальность действия:
- до 40 км для наземных линий связи;
- до 200 км для авиационных каналов.
автоматическое местоопределение источников радиоизлучения с отображением на цифровой карте местности;
гибкость применения:
- автономный режим;
- работа в паре ("ведущий-ведомый");
- интеграция в комплекс "Вороново" под управлением командного пункта "Березина";
многоканальное подавление – применение целого ряда независимых передатчиков помех и возможность одновременного подавления множества линий связи.
***
Станция помех КВ диапазона "Пурга" предназначена для обнаружения, пеленгования, определения местоположения и подавления наземных и авиационных линий радиосвязи в коротковолновом (КВ) диапазоне. Она эффективно противодействует линиям радиосвязи как на фиксированных частотах, так и с программной перестройкой рабочей частоты, излучая помехи на поверхностных и пространственных волнах.
Ключевые преимущества:
высокая дальность действия:
- радиоподавление линий связи поверхностной волной – до 60 км;
- радиоподавление линий связи пространственной волной – до 2000 км;
автоматическое местоопределение источников радиоизлучения с отображением на цифровой карте местности;
гибкость применения:
- автономная работа;
- работа в паре ("ведущий-ведомый");
- интеграция в комплекс "Вороново" под управлением командного пункта "Березина".
***
Еще одно изделие ОАО "КБ Радар" – пункт управления средствами РЭБ и радиоконтроля "Березина", который предназначен для управления станциями помех радиосвязи, передатчиками помех и станциями радиоконтроля КВ и УКВ диапазонов, а также для автоматизированного обмена информацией с вышестоящим пунктом управления.
Преимущества пункта управления "Березина:
- обширный диапазон частот управляемых станций помех и радиоконтроля – от 1,5 МГц до 6000 МГц;
- масштабируемость – одновременное управление 12 станциями помех и радиоконтроля;
- интеллектуальная обработка данных – сбор, анализ и архивация информации о радиоизлучениях от подчиненных станций помех и радиоконтроля;
- автоматизированное целераспределение и выдача целеуказаний на подчиненные станции помех;
- тактический интерфейс – визуализация обстановки на цифровой карте местности;
- автоматизированный обмен информацией с аналогичным пунктом управления, выполняющим функции подчиненного или вышестоящего пункта управления.
Пункт управления средствами РЭБ и радиоконтроля "Березина" – это современный командный пункт, обеспечивающий высокую степень автоматизации процессов радиоэлектронной борьбы. Изделие "Березина" значительно повышает оперативность реагирования и эффективность подавления радиосетей противника.
***
Комплекс "Вороново" разработан для решения задач комплексного применения средств радиоконтроля и РЭБ, а также обеспечения скоординированного противодействия различным типам целей.
Основные возможности комплекса:
- радиоразведка и радиоподавление наземных и авиационных линий связи в КВ и УКВ диапазонах, включая работу на фиксированных частотах и в режиме программной перестройки рабочей частоты;
- анализ радиоэлектронной и тактической обстановки с отображением ее на электронной карте местности;
- радиоподавление навигационной аппаратуры систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo;
- дезинформация (спуфинг) навигационной аппаратуры.
"Вороново" предназначен для использования подразделениями РЭБ в составе роты или батальона.
В его состав входят:
командный пункт батальона "Березина";
две однотипные роты радиоразведки и радиоподавления, каждая из которых включает:
- командный пункт роты "Березина";
- четыре станции помех УКВ-диапазона "Гроза-6";
- две станции помех КВ-диапазона "Пурга";
- две станции РЭБ для борьбы с БПЛА "Гроза-С";
комплекс радиопомех "Оптима-3.2" для подавления навигационных сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.