ОАО "КБ Радар" представляет широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы

ЦАМТО, 2 сентября. ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" (Беларусь) разрабатывает средства РЭБ, обеспечивающие эффективное решение задач радиоэлектронного подавления и радиоконтроля в современных условиях.

Одна из ключевых разработок ОАО "КБ Радар" среди средств противодействия радиосвязи – станция помех УКВ диапазона "Гроза-6".

"Гроза-6" обеспечивает обнаружение, пеленгование, определение местоположения и радиоподавление наземных и авиационных каналов связи в УКВ-диапазоне. Эффективно работает как на фиксированных частотах, так и в условиях программной перестройки частоты.

Ключевые преимущества:

широкий частотный охват – от 30 до 6000 МГц;

- максимальная дальность действия:

- до 40 км для наземных линий связи;

- до 200 км для авиационных каналов.

автоматическое местоопределение источников радиоизлучения с отображением на цифровой карте местности;

гибкость применения:

- автономный режим;

- работа в паре ("ведущий-ведомый");

- интеграция в комплекс "Вороново" под управлением командного пункта "Березина";

многоканальное подавление – применение целого ряда независимых передатчиков помех и возможность одновременного подавления множества линий связи.

***

Станция помех КВ диапазона "Пурга" предназначена для обнаружения, пеленгования, определения местоположения и подавления наземных и авиационных линий радиосвязи в коротковолновом (КВ) диапазоне. Она эффективно противодействует линиям радиосвязи как на фиксированных частотах, так и с программной перестройкой рабочей частоты, излучая помехи на поверхностных и пространственных волнах.

Ключевые преимущества:

высокая дальность действия:

- радиоподавление линий связи поверхностной волной – до 60 км;

- радиоподавление линий связи пространственной волной – до 2000 км;

автоматическое местоопределение источников радиоизлучения с отображением на цифровой карте местности;

гибкость применения:

- автономная работа;

- работа в паре ("ведущий-ведомый");

- интеграция в комплекс "Вороново" под управлением командного пункта "Березина".

***

Еще одно изделие ОАО "КБ Радар" – пункт управления средствами РЭБ и радиоконтроля "Березина", который предназначен для управления станциями помех радиосвязи, передатчиками помех и станциями радиоконтроля КВ и УКВ диапазонов, а также для автоматизированного обмена информацией с вышестоящим пунктом управления.

Преимущества пункта управления "Березина:

- обширный диапазон частот управляемых станций помех и радиоконтроля – от 1,5 МГц до 6000 МГц;

- масштабируемость – одновременное управление 12 станциями помех и радиоконтроля;

- интеллектуальная обработка данных – сбор, анализ и архивация информации о радиоизлучениях от подчиненных станций помех и радиоконтроля;

- автоматизированное целераспределение и выдача целеуказаний на подчиненные станции помех;

- тактический интерфейс – визуализация обстановки на цифровой карте местности;

- автоматизированный обмен информацией с аналогичным пунктом управления, выполняющим функции подчиненного или вышестоящего пункта управления.

Пункт управления средствами РЭБ и радиоконтроля "Березина" – это современный командный пункт, обеспечивающий высокую степень автоматизации процессов радиоэлектронной борьбы. Изделие "Березина" значительно повышает оперативность реагирования и эффективность подавления радиосетей противника.

***

Комплекс "Вороново" разработан для решения задач комплексного применения средств радиоконтроля и РЭБ, а также обеспечения скоординированного противодействия различным типам целей.

Основные возможности комплекса:

- радиоразведка и радиоподавление наземных и авиационных линий связи в КВ и УКВ диапазонах, включая работу на фиксированных частотах и в режиме программной перестройки рабочей частоты;

- анализ радиоэлектронной и тактической обстановки с отображением ее на электронной карте местности;

- радиоподавление навигационной аппаратуры систем GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo;

- дезинформация (спуфинг) навигационной аппаратуры.

"Вороново" предназначен для использования подразделениями РЭБ в составе роты или батальона.

В его состав входят:

командный пункт батальона "Березина";

две однотипные роты радиоразведки и радиоподавления, каждая из которых включает:

- командный пункт роты "Березина";

- четыре станции помех УКВ-диапазона "Гроза-6";

- две станции помех КВ-диапазона "Пурга";

- две станции РЭБ для борьбы с БПЛА "Гроза-С";

комплекс радиопомех "Оптима-3.2" для подавления навигационных сигналов GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.