Производитель багги "Ерофей" отказался от японских двигателей

Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО
Багги "Ерофей" для работы в зоне СВО.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 2 сентября. Компания-производитель тактических автовездеходов (багги) "Ерофей", работающая в Хабаровском крае в рамках режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", заменила японский мотор на двигатель компании ВАЗ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В конце мая во время рабочей поездки в Хабаровск Ю.Трутнев заявлял, что тактические автовездеходы (багги) "Ерофей", выпускаемые в Хабаровском крае, безумно дорогие, их нужно переделать, а причиной дороговизны стало использование японского двигателя.

"Я к этому проекту отношусь особо – я его сам, собственно говоря, помогал запускать. Конечно, цены должны быть конкурентными. В общем, все это уже решено, и двигатели, которые стояли японские, уже давно стоят ВАЗовские... Здесь никаких проблем, с которыми бы мы не справились, не существует", – сказал Ю.Трутнев журналистам.

Он отметил, что в настоящее время все производители ТОР "Патриотическая" стремятся закупать отечественные комплектующие, которые производятся на территории Российской Федерации.

ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году для поддержки предприятий на Дальнем Востоке, на которых выпускается необходимая для спецоперации продукция. В рамках ее режима получили поддержку более 20 дальневосточных производителей. По данным Ю.Трутнева, на 24 марта эти предприятия произвели для нужд спецоперации продукцию почти на 6 млрд. рублей, отмечает агентство.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

Страны
Россия
