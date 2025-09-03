Войти
ВВС Румынию получили новую партию истребителей F-16 из состава ВВС Норвегии

Источник изображения: Фото: armed.mapn.ro

ЦАМТО, 2 сентября. Партия из трех истребителей F-16, приобретенных из состава ВВС Норвегии, 28 августа совершила посадку на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Борче.

Как сообщило Министерство национальной обороны Румынии, прибывшие самолеты войдут в боевой состав 571-й истребительной эскадрильи, местом размещения которой является 57-я авиабаза "Капитан-авиатор Константин Кантакузино" (в коммуне Михаил Когэлничану, уезд Констанца).

С учетом новой партии самолетов, общее количество "норвежских" F-16 в Румынии достигло 21 ед. (из 32 заказанных).

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МНО Румынии подписало контракт на поставку для замены устаревших МиГ-21 первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Самолеты были получены с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. В декабре 2019 года был подписан контракт стоимостью 130 млн. евро на поставку пяти дополнительных истребителей. Они были получены с августа 2020 года по март 2021 года. Самолеты вошли в состав 53-й эскадрильи, размещенной на 86-й авиабазе в Борча.

В ноябре 2022 года МНО Румынии заключило с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Forsvarsmateriell / Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) контракт на закупку 32 выведенных из состава норвежских ВВС самолетов F-16AM/BM Блок.15 в конфигурации M6.5.2. Стоимость подписанного соглашения составляет 388 млн. евро.

Церемония передачи МО Румынии первого истребителя F-16 состоялась в Норвегии 28 ноября 2023 года. Первая партия из трех самолетов (с.н. 1624, 1632, 1645) совершила перелет с авиабазы "Рюгге" ВВС Норвегии в Румынию 30 ноября 2023 года.

В декабре 2024 года на 71-й авиабазе завершилось укомплектование самолетами F-16 48-й истребительной эскадрильи ВВС Румынии. В 2025 году началось укомплектование 571-й истребительной эскадрильи. Как планируется, все приобретенные в Норвегии самолеты будут поставлены до конца 2025 года.

