Военнослужащие РФ на учениях ОДКБ "Взаимодействие-2025" отработали борьбу с БПЛА

В маневрах принимают участие военные из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие российского контингента Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в первый день учений "Взаимодействие-2025" в Белоруссии отработали совместное противодействие БПЛА с учетом опыта СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В первый день российские десантники в составе Коллективных сил отработали совместные действия по противодействию БПЛА с учетом опыта специальной военной операции. Беспилотники условного противника уничтожались мобильными зенитными установками ЗУ-23 и стрелковым оружием совместно с операторами противодроновых ружей", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках боевого слаживания российские военнослужащие были задействованы в блокировании района нахождения незаконных вооруженных формирований, после чего приступили к штурму и зачистке опорного пункта.

В министерстве рассказали, что в рамках слаживания на полигоне развернуты учебные места на основе предъявляемых требований подготовки военнослужащих. Каждое из них позволяет проходить подготовку по разным элементам.

По словам командующего Коллективными силами оперативного реагирования (по учениям) полковника Минобороны Белоруссии Алексея Елфимова, замыслом маневров подразумевается, чтобы прибывшие контингенты нарастили взаимодействие и отработали все вопросы для совместного выполнения задач.

В учениях "Взаимодействие-2025" принимают участие контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего задействовано более 2 000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БПЛА.