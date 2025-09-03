Войти
Предприятия Дальнего Востока передали в зону СВО 31 тысячу БПЛА

Скриншот из видео передачи из Приморья беспилотников и FPV-дронов в зону спецоперации
Скриншот из видео передачи из Приморья беспилотников и FPV-дронов в зону спецоперации.
Источник изображения: © Кожемяко | официально/Telegram

Дальневосточные предприятия произвели и передали в зону СВО 31 тысячу БПЛА

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Предприятия всех 11 регионов Дальнего Востока произвели и передали в зону боевых действий 31 тысячу беспилотных летательных аппаратов, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

"У нас 11 территорий Дальнего Востока выпускает беспилотные летательные аппараты, разные... Я для интереса вопрос задал, сколько мы поставили в зону боевых действий беспилотных летательных аппаратов, произведенных на Дальнем Востоке - 31 тысяча", - сказал Трутнев журналистам.

Вице-премьер перечислил реализующиеся в регионах Дальнего Востока проекты, связанные с беспилотной авиацией. Он напомнил, что правительство Сахалинской области выступило инициатором пилотного проекта по созданию беспилотной авиакомпании с дальнейшим потенциалом масштабирования на другие субъекты ДФО, а в Якутии создается научно-производственный центр беспилотных авиационных систем на базе Лаборатории БПЛА, открытой в 2024 году в городе Якутске.

"В Приморье и Хабаровском крае ведутся проекты по созданию инфраструктуры для тестирования и сертификации беспилотных систем. В Амурской области реализуются инициативы по развитию технологий для сельского хозяйства и логистики с использованием БПЛА. В Магаданской области и на Камчатке также есть планы по развитию региональных центров для испытаний и внедрения беспилотных технологий", - отметил Трутнев.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

