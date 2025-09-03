Эксперт Уваров: новое управление РАН сможет "породнить" космос с атомом

Директор исследовательского центра "Космическая экономика и политика" выразил надежду, что в своей работе Управление по космосу Российской академии наук обратит внимание и на "нетехнические" вопросы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Учрежденное в августе Управление по космосу Российской академии наук (РАН) поможет укрепить сотрудничество атомной и космической отраслей, а также поспособствует интеграции других научных направлений в освоение космоса. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор исследовательского центра "Космическая экономика и политика" Валентин Уваров.

Президент РАН Геннадий Красников в конце августа сообщил, что в академии создано Управление по космосу - оно будет курировать космические программы и контролировать исполнение работ по ним, как внутри кооперации академических институтов, так и на предприятиях Роскосмоса.

Уваров высоко оценил эту инициативу и обрисовал ее возможные перспективы. "Теперь через Управление по космосу в РАН можно будет решать и другие задачи помимо присоединения к союзу "космоса и атома" других перспективных разработок в области электроники, химии, биологии и так далее", - сказал он, добавив, что новый орган поможет этим научным направлениям влиться в решение общей задачи по обеспечению технологического лидерства в космосе.

Эксперт обратил внимание, что сегодня в составе Совета РАН по космосу практически отсутствуют представители социально-гуманитарного кластера космических исследований - Уваров напомнил, что, когда в 2018 году прошел круглый стол РФ и США по предотвращению милитаризации космоса, российская делегация оказалась меньше американской как по общей численности, так и по числу социально-гуманитарных специалистов. Тогда США представили специалисты ведущих американских университетов и предприятий - от дипломатов, политологов, биологов и ядерщиков до юристов.

Уваров выразил надежду, что в своей работе новое управление РАН обратит внимание и на "нетехнические" вопросы, поскольку международная конкурентоспособность напрямую зависит от качества правовой среды, в которой существует космическая деятельность.

"Детальный анализ последних перемен, происходящих в этой сфере, показывает, что международное космическое право становится ареной изощренной политической игры за возможность определять правила, от которых будут зависеть конкурентные преимущества тех или иных участников космической деятельности, включая научные исследования космоса", - заключил эксперт.