Форма «Улана»: в войска начали поступать багги на базе «Нивы»

Бойцы отмечают ремонтопригодность, надежность и удобство новой техники

В войска началась поставка багги «Улан», изготовленных на базе «Нивы». Это первый российский крупносерийный транспортер переднего края. Он специально оборудован для эксплуатации в зоне боевых действий. Корреспондент «Известий» побывал на передовой и узнал о первых впечатлениях от машины у бойцов 110-й бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа.

Сделан для пехоты

Машина была сделана на базе агрегатов всем известной вазовской «Нивы» с учетом фронтовых реалий. При осмотре сразу бросается в глаза, что разрабатывалась она специально для военного применения. В отличие от моделей багги для охоты, отдыха или занятий спортом, на панели приборов «Улана» установлен крупный блок для электропитания приборов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Интересна световая техника машин: спереди и сзади крышки светомаскировки на всех фарах — без них не обойтись в прифронтовой полосе. Но их можно быстро снять при движении по дорогам общего пользования. Добавлены и небольшие светодиодные противотуманные фары. Ночное передвижение сейчас не редкость — оно помогает избежать атак БПЛА-камикадзе.

— Это наша первая серийная военная техника подобного типа. Багги, который модифицирован именно для нас, для войны, для пехоты! — показывает машину командир взвода 110-й бригады с позывным Музай.

Он рассказывает, как «Улан» прошел боевое крещение.

— Мы на этой машине по приказу поехали из Донецка в Очеретино, а оттуда — в Малиновку, — рассказывает Музай. Там идут сейчас жесткие бои, и я на «Улане» уже уезжал от дронов-камикадзе. Два по мне отработали, но машина целая.

Унифицирован с «Нивой»

До начала СВО и военной службы Музай ремонтировал автомобили, а на фронте эксплуатировал практически все распространенные виды техники.

Музай хлопает «Улан» по усиленному бамперу и капоту. Они надежные и металлические, а не предельно облегченные пластиковые, как у спортивных моделей.

По его словам, выдержат и неизбежные удары камней и веток, и даже мелкие осколки. На местах водителя и пассажира установлены крепления для личного оружия — элемент, которого нет на гражданских багги. С учетом большого количества разных видов автоматов и пулеметов и их тюнинга, крепление с резиновым хомутом и подходит для всех распространенных моделей.

— Всё сделано для человека, для удобства, — говорит Музай. — И самое классное, что это российское. Не какой-то Китай, который кто-то придумал и тебе с «Али-экспресса» прислали. Это наше, если у тебя что-то сломалось, ты пошел за деталями от «Нивы» и в любой момент починил.

Музай показывает удобные ящики и комплекты инструментов, защиту бензобака и удобство управления. Например, запуск двигателя реализован кнопкой без использования ключей. Мелочь, но в момент, когда необходимо быстро сменить водителя, может оказаться важной.

Ремонтопригодность, по словам бойцов, одна из основных проблем спортивных багги. Машины часто работают на пределе своих возможностей и требуют ремонта. Детали для них часто необходимо заказывать и ждать долгое время: они не взаимозаменяемы с распространенными моделями автомобилей из-за особенностей конструкции. «Улан» же максимально унифицирован с «Нивой» — самым распространенным отечественным внедорожником.

— Машина в меру тихая, слышен и FPV-дрон, и «Мавик», который следит за тобой, чтобы подловить, — объясняет Музай. — Здесь у тебя машина идет тихо, но быстро, можно даже посоревноваться по скорости с камикадзе.

Он сравнивает «Улан» со спортивными багги, у которых высокооборотные двигатели и трансмиссии издают характерный и достаточно громкий звук — это плата за высокие скоростные характеристики и низкий вес машин.

«Улан» же имеет двигатель и коробку передач от «Нивы». По этой причине, говорит Музай, машина получает не только запас мощности, но и полный привод, а также колеса большего радиуса.

Боевой стандарт

Кузов машины оптимизирован для боевых задач. Борта откидываются, а для быстрой погрузки личного состава есть небольшие подножки. На полу есть скобы для крепления тентов или груза.

— Здесь имеется место для «механического РЭБа», то есть для человека с ружьем, который наблюдает за обстановкой, — шутит командир взвода Тэс, показывая откидное сиденье для стрелка сопровождения в кузове.

Оно сделано против хода движения так, чтобы стрелок видел заднюю полусферу, которая недоступна для водителя и командира, сидящих впереди.

Важный момент, который отмечает Тэс, — машина обеспечивает высокую скорость погрузки и выгрузки, стоять на одном месте опасно. По его словам, единственным плюсом импортных моделей была большая мощность двигателей. По эксплуатационным качествам он оценивает «Улан» как машину, которая значительно улучшит маневренные действия.

— Эти машины на линии боевого соприкосновения сделают гораздо эффективнее и подвоз, и эвакуацию, — считает Тэс. — Также «Уланы» пригодятся при работе мобильных групп численностью до пяти-шести человек.

Он вспоминает, что во время боев за Галициновку и Желанное основные задачи техники возлагались на багги: только эти машины справлялись с движением по бездорожью вместе с малыми пешими группами.

Сегодня на «Улан» не устанавливаются турели для стрелкового оружия, и некоторые бойцы отмечают, что на раме автомобиля их можно было бы относительно легко смонтировать, значительно увеличив точность стрельбы с машины.

Бойцы отмечают, что по мере массовой боевой эксплуатации возможны небольшие доработки кузова, такие как крепление для медицинских носилок. Но в целом появление такого специализированного военного автомобиля на массовых агрегатах всеми нашими собеседниками расценивается как большой шаг вперед.

Нужен фронту

За время, что идет СВО, полностью изменились логистика и транспорт переднего края. Давно отмечено, что плечо подвоза многократно увеличилось вместе с ростом применения малых БПЛА-камикадзе. Грузовики превратились в легкую мишень на тех дистанциях, где ранее имели угрозу только от беспокоящего огня дальнобойных орудий.

В таких условиях на фронте распространились джипы и пикапы, переделанные легковые автомобили, мототехника и багги.

Массовым штатным транспортером переднего края в 2023 году стал китайский багги «Дезерт Кросс», который закупался как Минобороны, так и крупными волонтерскими фондами.

Дмитрий Астрахань