Трудности перевоза: как используются безэкипажные катера на Днепре

Надводные беспилотники успешно доставляют грузы, не подвергая риску жизни бойцов

Российская армия расширяет использование безэкипажных катеров. Теперь их применяют для снабжения подразделений, расположенных на островах в дельте Днепра. Это позволяет доставлять продукты, воду и боеприпасы без риска для личного состава. Именно надводные дроны должны стать главными перевозчиками в этом районе, считают эксперты.

Как безэкипажные катера используют на Днепре

Российские войска стали активно использовать безэкипажные катера (БЭК). В дельте Днепра они начали снабжать подразделения, ведущие боевые действия на островах, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Надводные дроны перевозят боеприпасы и продукты. После успешной доставки груза они возвращаются в тыловой район.

Использование безэкипажной платформы для доставки припасов позволяет не рисковать лишний раз жизнями личного состава.

— Мы работаем в такой обстановке, когда обычные лодки слишком уязвимы для вражеских дронов и артиллерии. Поэтому безэкипажные катера на электрической тяге позволяют снабжать войска практически без риска для личного состава, — рассказал «Известиям» представитель одного из подразделений с позывным Барсик.

Расчеты безэкипажных катеров, по его словам, в сопровождении подразделений прикрытия и РЭБ, готовят технику к работе вблизи линии боевого соприкосновения.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

— В принципе, метод универсальный. Есть возможность доставить почти всё, что необходимо. Лишь бы позволяли характеристики и грузоподъемность. И была возможность принять груз. Как правило, «посылка» выбрасывается около береговой зоны. Соответственно, люди должны выйти, забрать и уйти, — уточнил собеседник.

Он обращает внимание на то, что основными препятствиями для доставки грузов таким способом являются средства радиоэлектронной борьбы противника.

— Кроме этого, неприятель минирует акваторию вблизи островов, что порой мешает работать надводным дронам. Но и с этими трудностями постепенно учимся справляться, — заключил оператор.

В конце августа Минобороны впервые сообщило о первом успешном боевом применении безэкипажного катера. Быстроходный БЭК Российской армии поразил разведывательный корабль «Симферополь» Военно-морских сил (ВМС) Украины. Это произошло в устье Дуная, корабль противника затонул.

В районе Херсона и чуть южнее его много островов, которые сейчас контролируются нашими подразделениями, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Бойцам нужны боекомплект, еда, медикаменты, вода и другие необходимые вещи, — отметил он. — Всё это можно доставлять лодками, тяжелыми тактическими беспилотниками типа «Баба-яга» или безэкипажными катерами. Последний вариант выглядит самым выигрышным. Перевозка лодками в существующих условиях боевых действий — это неизбежные потери. Тяжелые БПЛА могут доставлять грузы в нужную точку, но у них небольшая грузоподъемность. Безэкипажные катера возьмут вес в десять раз больше.

Наши безэкипажные катера вступили в бой, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Противнику стоит ждать новых проблем уже в осенний период, — объяснил он. — На прошлой неделе на Дунае был уничтожен украинский разведывательный корабль «Симферополь». Это была прекрасная премьера. На военных выставках мы видели, что у нас разрабатывается целая линейка БЭКов с хорошими скоростными характеристиками и мощными боевыми частями. Этим летом несколько БЭКов прошли апробацию на учениях, которые проходили в Балтийском море. Теперь их применяют на деле. Противник понял, что в игру с БЭКами можно играть вдвоем — бумеранг возвращается. Теперь врагу придется разрабатывать и строить защиту для своих портов и мостов, выделять средства на их охрану.

Безэкипажные катера могут запускаться не только с берега, но и с бортов боевых кораблей, отметил эксперт.

— Это расширит районы их действия, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

В прошлом году в программу боевой подготовки личного состава ВМФ России вошел новый учебный курс по подготовке операторов безэкипажных катеров. Он состоит из теоретических и практических занятий. Часть мероприятий проводится в темное время суток. Сейчас в Вооруженных силах на основании опыта, полученного в ходе СВО, актуализируют существующие и разрабатывают новые программы подготовки военнослужащих, курс обучения операторов БЭК — один из них.

Какие безэкипажные катера разрабатывают в России

В России ведется разработка безэкипажных платформ разных размеров. Недавно был создан безэкипажный катер-камикадзе малого водоизмещения «Марлин». Он существует в двух модификациях — речной и морской. Речная несет 1,5 кг взрывчатки и предназначена для уничтожения плавсредств и десанта противника. Морская может нести 2 кг, ее задача — защита кораблей от безэкипажных катеров противника. Управление БЭКом осуществляется так же, как FPV-дронами.

Безэкипажный катер «Визир» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, началось серийное производство тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона на базе безэкипажного катера «Визир». Он может работать без сопровождения оператором — на управлении искусственным интеллектом и программой. Аппарат можно использовать для доставки грузов, проведения разведки, кроме того, он может нести на борту управляемое оружие. Длина БЭКа — 7 м, ширина — 2,5 м. Он может развивать скорость до 45 км/ч, дальность его действия — до 270 миль. Специальная платформа позволяет работать в условиях волнения, сильного ветра и удерживать заданные цели. «Визир» — многоразовый дрон, он возвращается в исходную точку по истечении времени или по прохождении заранее заданных точек.

В прошлом году в России началось производство многофункциональных безэкипажных катеров, которые могут перевозить 20 кг груза. Их можно использовать как камикадзе или платформу для БПЛА. На БЭКе можно разместить два FPV-дрона или один разведывательный БПЛА.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Дмитрий Корнеев