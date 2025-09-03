Войти
Военное обозрение

В Китае меры США против производства микрочипов назвали технологической войной

822
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США продолжают оказывать технологическое и экономическое давление на Китай. Так, подтвердились сведения о том, что Бюро промышленности и безопасности при американском Минторге опубликовало заявление, в котором говорится, что китайские филиалы южнокорейских производителей микросхем Samsung и SK Hynix, а также офис Intel Semiconductor, работающий в китайском городе Далянь, попадают под новые ограничения. Речь идёт о том, что эти производители лишатся возможности прохождения ускоренной сертификации продукции. Соответственно, им придётся запрашивать у США лицензии на поставки американского оборудования по производству микрочипов на китайские заводы.

Решение вступит в силу 31 декабря этого года.

Кроме того, Бюро не будет выдавать лицензии на расширение производства микрочипов и модернизацию технологий компаниям, связанным с Китаем.

В КНР воспринимают эти меры как объявление Штатами технологической войны, и чтобы не оказаться в затруднительной ситуации, решили увеличить финансирование собственных производств, в том числе и производства специального оборудования для работы по созданию микрочипов.

Западные эксперты называют это очередным шагом по деглобализации. Теперь рынок чипов становится фрагментарным и уже не является единым для всего мира. С одной стороны это подстёгивает конкуренцию между теми же США и Китаем, но с другой получается так, что обе страны будут вынуждены «вариться в собственном соку», что не всегда идёт на пользу развитию науки и техники.

Пекин считает, что виной тому американская позиция, которую председатель Си Цзиньпин назвал частью политики «торгового запугивания» («буллинга») со стороны США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Южная Корея
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.09 18:10
  • 1
Telegraph: армия России доказала, что она не "бумажный тигр"
  • 03.09 17:50
  • 13
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 03.09 17:34
  • 10373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.09 17:12
  • 156
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 03.09 12:16
  • 0
Сербская осень
  • 03.09 05:48
  • 0
Комментарий к "Раскрыты подробности испытаний российского супертанка «Объект 195»"
  • 03.09 04:54
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет"
  • 03.09 02:53
  • 1
На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"