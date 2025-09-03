В Китае меры США против производства микрочипов назвали технологической войной

Источник изображения: topwar.ru

США продолжают оказывать технологическое и экономическое давление на Китай. Так, подтвердились сведения о том, что Бюро промышленности и безопасности при американском Минторге опубликовало заявление, в котором говорится, что китайские филиалы южнокорейских производителей микросхем Samsung и SK Hynix, а также офис Intel Semiconductor, работающий в китайском городе Далянь, попадают под новые ограничения. Речь идёт о том, что эти производители лишатся возможности прохождения ускоренной сертификации продукции. Соответственно, им придётся запрашивать у США лицензии на поставки американского оборудования по производству микрочипов на китайские заводы.

Решение вступит в силу 31 декабря этого года.

Кроме того, Бюро не будет выдавать лицензии на расширение производства микрочипов и модернизацию технологий компаниям, связанным с Китаем.

В КНР воспринимают эти меры как объявление Штатами технологической войны, и чтобы не оказаться в затруднительной ситуации, решили увеличить финансирование собственных производств, в том числе и производства специального оборудования для работы по созданию микрочипов.

Западные эксперты называют это очередным шагом по деглобализации. Теперь рынок чипов становится фрагментарным и уже не является единым для всего мира. С одной стороны это подстёгивает конкуренцию между теми же США и Китаем, но с другой получается так, что обе страны будут вынуждены «вариться в собственном соку», что не всегда идёт на пользу развитию науки и техники.

Пекин считает, что виной тому американская позиция, которую председатель Си Цзиньпин назвал частью политики «торгового запугивания» («буллинга») со стороны США.