В Польше началась активная фаза масштабных военных учений «Железный защитник-25», в рамках которых 18-я мд приступила к переброске подразделений на полигон в Ожише. Перемещение осуществляется комбинированным способом – с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта.

Основной маршрут проходит по дорогам общего пользования в Варминско-Мазурском, Мазовецком, Подляском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Поддержку дивизии оказывают формирования территориальной обороны. Текущая фаза учений получила название «Железная брама-25» и ознаменовала начало подготовки войска польского к совместным действиям с союзниками по НАТО.

К слову, учения на территории Польши проходят на одном фоне с маневрами «Квадрига-2025» , в рамках которых в период с 29 августа по 30 сентября будет переброшена немецкая бригада в Литву.

По замыслу польского генштаба особое внимание в ходе маневров будет уделено слаживанию национальных ВС и подразделений союзников в районах, которые подготовлены в оперативном отношении по программе «Щит Востока». Т.е. речь идёт о занятии участков местности, подготовленных в инженерном отношении, вблизи границы с Беларусью и Россией.

Учитывая, что подразделения 18 мд впервые участвует в полном составе в подобном мероприятии, стоит отметить, что вблизи Сувалкского коридора в течение 48 часов будет развернуто полноценное соединение со средствами усиления в виде войск территориальной обороны, ССО и подразделений пограничной службы. Причём, вблизи границы с РБ уже развёрнута 16 мд в рамках операции «Безопасное подлясье».

Центральным элементом учений станет внедрение системы управления огнём JAGIC (Joint Air Ground Integration Center), разработанной по американским стандартам. Упомянутая система обеспечивает синхронизацию действий авиации и СВ, позволяя оперативно принимать решения о нанесении ударов по целям. JAGIC также выполняет функции контроля воздушного пространства в зоне ответственности дивизии, что значительно повышает её боевые возможности. Внедрение этой системы в 18-ю мд свидетельствует о переходе польского командования к наступательной модели боевого планирования.

Для сравнения, совместное белорусско-российское учение «Запад-2025», якобы в противовес которому внезапно были организованы польско-натовские манёвры, носит исключительно сдерживающий, оборонительный характер.