В России разрабатывают новый авиадвигатель с тягой 26 тонн

В России ведут разработку нового авиадвигателя

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, которые он привел перед Восточным экономическим форумом, специалисты ОДК, включенной в структуру «Ростеха», на основе демонстратора модели ПД-35 разрабатывают новый авиадвигатель, который будет выдавать тягу в 26 тонн.

Новая силовая установка с условной маркировкой ПД-26, заметно расширяющая возможности российского авиапрома, будет применяться на военно-транспортных самолетах и дальнемагистральных широкофюзеляжных авиалайнерах — к примеру, этим двигателем могут оснастить Ил-96-400М. Напомним, новейший авиадвигатель модели ПД-35, который является самой крупной отечественной силовой установкой для воздушных судов, получил вентилятор, диаметр которого превышает три метра — в России это первый авиационный двигатель такого класса.

Разработку ПД-35 с 2016 года в кооперации ведут инженеры пермского «ОДК-Авиадвигателя» и рыбинского «ОДК-Сатурна», а уже созданный образец ПД-35 завершил первую фазу испытаний, подтвердивших расчетные параметры и устойчивую работу основных узлов.

