Электрический самолет на солнечных панелях установил мировой рекорд высоты

SolarStratos Elektra

Электролеты на солнечных панелях — пока еще большая редкость, однако и среди них уже началась неофициальная гонка за рекордами. Один из них — рекорд высоты — установил 25 августа модифицированный самолет Elektra, поднявшись в небе над Швейцарией на высоту более 9500 метров.

В рамках проекта SolarStratos самолет швейцарской компании SolarXplorers SA под номером HB-SXA, пилотируемый Рафаэлем Домьяном, совершил полет длительностью 5 часов 9 минут полностью на солнечной энергии. На набор высоты ушло два, а на снижение три часа. Вес самолета 450 кг, размах крыльев, покрытых солнечными панелями — 24,8 м, мощность электродвигателя — 43 л. с., КПД — 90 %. Резервное питание обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 20 кВт⋅час, позволяющая увеличить время полета до 24 часов. Конечная цель проекта — достичь стратосферы, поднявшись на высоту 25000 метров.

SolarStratos Elektra

Александр Агеев

