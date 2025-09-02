Bloomberg: Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс

Агентство Bloomberg пришло к выводу, что Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс. Журналисты считают, что действия президента России Владимира Путина «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа, а ВС РФ все активнее продвигаются на фронте. Ранее газета The New York Times сообщала, что Донбасс будет центральной темой любых переговоров об урегулировании конфликта. СМИ утверждали, что Москва уже смягчила свою позицию, но все еще не готова отдавать контроль над регионом.

«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им [украинцам] придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», - говорится в материале.

Журналисты Bloomberg отмечают, что действия России «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа. При этом мало кто на Украине верит в обещания Запада о гарантиях безопасности США.

Кроме этого, как подчеркнуло агентство, Путин якобы считает «волю Америки слабой», а военные возможности Европы - «скудными». В то же время российские военные все активнее продвигаются на фронте.

30 августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что с марта ВС РФ освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. По его данным, сейчас Россия контролирует 79% территории ДНР. Стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.

Глава республики Денис Пушилин позднее также сообщил, что под контроль РФ перешел весь юг ДНР. Кроме этого, по его словам, российские военные ведут боевые действия в высотках Красноармейска (украинское название - Покровск) и в районе Удачного.

Чего хочет Россия?

21 августа Reuters сообщило, что Москва продолжит проведение спецоперации, если Киев полностью не откажется от контроля над Донбассом. При этом, по данным агентства, Россия смягчила свои условия по завершению конфликта. Ранее РФ настаивала на выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Однако теперь Москва якобы согласна заморозить конфликт по линии фронта в Херсонщине и Запорожье с условием, что Украина откажется от Донбасса.

То же самое впоследствии заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, Москва отказалась от требований передачи под ее контроль четырех регионов в их административных границах.

«В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25-30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения», - отметил дипломат.

Российские власти официально не подтверждали эти заявления. Ранее Путин отмечал, что Москва настаивает на ранее высказанных условиях, а именно на полном выводе украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признании их и Крыма в составе России.

На что пойдет Украина?

The New York Times сообщала, что Донбасс «будет в центре любых переговоров» по урегулированию украинского конфликта. Со ссылкой на несколько бывших дипломатов газета писала, что Киев может согласиться на отступление из Донбасса, если получит сильные и надежные гарантии безопасности.

«Это ядовитая пилюля. Украине придется ее проглотить, а потом посмотрим, как Украина ее переварит»,

- отметил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Бывший советник Евросоюза в Киеве Балаж Ярабик в разговоре с изданием выразил уверенность, что Киев откажется от региона в обмен на гарантии безопасности.

Глава аналитического Центра трансатлантического диалога в Киеве Максим Скрипченко также рассказал, что в Вашингтоне обмен территориями считают выгодным планом для Киева, поскольку уверены, «что Донбасс скоро падет, и тогда у Украины не будет козырей для дальнейших переговоров».

При этом заявил заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Эндрю Д'Аньери позже рассказал, что Украина хочет, чтобы Россия отказалась от претензий на те территории Донбасса, которые она еще не контролирует. Газета The Hill писала, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею вывода войск из ДНР, но одновременно показал готовность заморозить линии фронта, «фактически передав части страны под бессрочный контроль России».

Ева Вишневская