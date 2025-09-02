"К исходу осенней кампании". Когда российские войска освободят ДНР?

Полковник Ходаренок: ДНР может перейти под полный контроль России к концу осени

ВС РФ взяли под контроль уже 99,7% территории Луганской и 79% - Донецкой народных республик. И хотя ВСУ сейчас контролируют лишь чуть больше 20% территории ДНР, оставшаяся часть представляет собой мощный укрепленный район, где украинские бойцы намерены сражаться по принципу "ни шагу назад". Когда же российские военные смогут выйти на административные границы ДНР и почему рассуждения экспертов о конкретных сроках раздражают бойцов - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Коллегии военного ведомства обрисовал план действий на ближайшее будущее. Россия не собирается в 2025 году прекращать военные действия и продолжит наступательные операции, включая подготовку новых ударов в предстоящей осенней кампании.

Белоусов заявил, что российская армия к августу в два раза нарастила темпы своего продвижения. Нанесен урон ключевым предприятиям ВПК Украины в результате 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам. В июле применено 6298 ударных беспилотников, преимущественно «Герань-2», а также выпущено 192 ракеты различного типа. В том же месяце российская армия применила 23,5 тыс. FPV-дронов, что стало рекордом за все время СВО.

В свою очередь глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия освободила 99,7% территории ЛНР, 79% - ДНР, 74% - Запорожской и 76% - Херсонской областей. В Сумской и Харьковской областях войска продолжают формировать буферную зону безопасности.

Военное ведомство сообщает, что российские войска ежемесячно берут под контроль приблизительно 600−700 квадратных километров территории.

Иными словами, части и соединения ВС РФ демонстрируют все более активное продвижение в зоне боевых действий. У ВСУ практически не осталось никаких шансов на подготовку и осуществление контрударов оперативного уровня. Инициативой прочно владеют российские войска.

Сроки освобождения Донбасса

По всей видимости, в ближайшее время перед частями и соединениями ВС РФ стоит задача полностью выбить противника с территории ДНР и освободить Донбасс в полном объеме.

Глава региона Денис Пушилин накануне уже заявил, что российские военные освободили весь юг Донецкой народной республики. Он напомнил, что за прошедшую неделю, согласно информации Минобороны РФ, российские войска взяли под контроль такие населенные пункты ДНР, как Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Таким образом, на юге республики были освобождены все населенные пункты.

И хотя ВСУ на данный момент контролируют чуть более 20% территории ДНР, оставшаяся часть республики представляет собой мощный укрепленный район, усиленный городами-крепостями, и противник намерен вести боевые действия здесь по принципу «ни шагу назад». Так что задачу по полному изгнанию ВСУ с территории ДНР легкой не назовешь.

Возникает вопрос, когда же российская общественность услышит от военного ведомства: «После длительной осады и ожесточенных уличных боев российская армия завершила ликвидацию окруженной группировки противника в Славяно-Краматорской агломерации, штурмом овладела городами-крепостями Славянск и Краматорск, и вышла на административные границы ДНР на всем их протяжении»?

Однако конкретные сроки по овладению теми или иными рубежами, районами и населенными пунктами, которые иногда в качестве прогнозов высказывают представители экспертного сообщества, вызывают закономерное раздражение у российских бойцов и командиров переднего края.

Поскольку одно дело - высказывать самые смелые предположения, находясь в глубоком тылу, и совершенно другое - продвигаться с тяжелыми боями вперед, сражаясь за каждый дом, этаж и улицу.

Поэтому какие-либо конкретные сроки освобождения Донбасса в планирующих документах российского командования вполне возможно сформулированы следующим образом: «завершить разгром группировок противника в Славяно-Краматорской агломерации и выйти на административные границы ДНР к исходу осенней кампании 2025 года».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

