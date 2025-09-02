Путин видит на Украине только слабость США (Bloomberg, США)

Bloomberg: воля украинцев к противостоянию с Россией сломлена

Российские войска идут вперед, а воля украинцев сломлена: почти все они согласны ради достижения мира отказаться от претензий на Донбасс, сообщает Bloomberg. Автор статьи на сайте агентства призывает Белый дом усилить давление на Москву, однако сам признает, что это крайне маловероятно.

Макс Хастингс

В ходе саммитов не было достигнуто никакого результата, который изменил бы ситуацию на земле.

Конец лета обернулся для Украины проблемами куда бóльшими, чем за все время после февраля 2022 года. Украинцы измотаны, а русские все глубже продвигаются на их территорию. Более шести миллионов человек покинули Украину и начали новую жизнь за границей, в том числе самые способные и образованные. Кроме того, за рубеж бегут и молодые люди в отчаянной попытке избежать военной службы.

Владимир Путин может смело записать на свой счет одно значительное достижение: его атаки подорвали волю украинцев к сопротивлению. Почти все они сейчас признают, что ради обретения хоть какой-то надежды на мир им придется уступить восток страны — год назад речи об этом не шло.

Таковы реалии сегодняшнего дня. Теперь все зависит от поиска достаточно мощных рычагов, чтобы заставить русских принять те условия, которых они будут придерживаться дольше того срока, который займет отмена западных экономических санкций. И это дело непростое.

После августовского саммита в Анкоридже представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал встречу с Путиным прорывом. Он сказал, что Россия согласилась после заключения сделки больше не отнимать земли у Украины “и не оказывать давления на любую другую европейскую страну”. Уиткофф назвал это “грандиозным прогрессом”. Все остальные расценили высказывания помощника президента США как свидетельство его непригодности для доверенной ему роли.

Мало кто из украинцев разделяет восторги Запада по поводу зон безопасности и гарантий США. Они видят, что Трамп одержим получением Нобелевской премии мира в этом году, а вопрос о том, как окончательно остановить Путина, его не волнует. Они знают, что он не питает особой любви к их стране и что это не тот человек, чьему слову можно верить.

Неизменным в украинской трагедии является лишь непреклонная воля Путина, который без колебаний воплощает в жизнь свое видение великой России. <…> Уровень жизни россиян практически не пострадал в результате конфликта. Они разделяют сильный ресентимент своего президента по отношению к Западу — это своеобразная константа российской жизни на протяжении столетий.

Прошло уже две недели после встречи в Вашингтоне президента США с европейскими лидерами. Но несмотря на все публичные проявления оптимизма со стороны западных союзников, до достижения мира все еще далеко. Европейцы считают, что добились значительного успеха, удержав Трампа в игре. Вопреки опасениям многих, тот не стал "выбрасывать все игрушки из коляски" и все-таки не капитулировал перед Путиным — хотя и безоговорочно уступил гораздо больше, чем позволяла ответственная дипломатия. <…>

Трамп уже выразил готовность к тому, чтобы вся Восточная Украина, включая территории, которые в настоящее время не заняты русскими, отошла Москве. Он заявил, что Путин готов согласиться на присутствие западных войск, которые будут обеспечивать долгосрочную безопасность остальной части страны. Однако русские это опровергли.

Президент США и его окружение, похоже, мало что понимают в дипломатии. По сути своей они корпоративные менеджеры, для которых опытные и знающие чиновники США — лишь помеха в торге с иностранными державами.

Они стремятся достичь урегулирования за несколько дней, чтобы попасть под расписание американских новостей. Однако серьезные переговоры о прекращении конфликтов занимают месяцы или даже годы, в течение которых дипломаты торгуются, и лишь потом встречаются лидеры.

Путин, как и президент Китая Си Цзиньпин и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, редко заключает сделки, если вообще заключает их. Раз определившись со своей позицией, такие лидеры с них если и сходят, то с превеликим трудом. Так, в пошлинной войне Трампу удалось запугать союзников без каких-либо ответных действий с их стороны. А вот Китай от своих фундаментальных позиций не отступил, и ничто не указывает на то, что тот вообще когда-либо на это пойдет.

Путин может пойти на сделку по Украине, чтобы добиться смягчения санкций, но он продолжает выдвигать условия, на которые не согласился бы ни один ответственный президент США. Российский лидер уверен, что он побеждает, и, следовательно, ему нет необходимости идти на значительные уступки. Сам Трамп исключил вступление Украины в НАТО, но для Путина как вступление Украины в ЕС, так и любое присутствие там западных сил безопасности является красной линией (в Москве неоднократно заявляли, что возможное вступление Украины в ЕС является ее суверенным правом, но присоединение этой страны к НАТО для России категорически неприемлемо, — прим. ИноСМИ).

Наихудшим аспектом обстановки, сложившейся после Анкориджа, является то, что Трамп, похоже, готов продолжать давить на президента Украины Владимира Зеленского, отказываясь при этом оказывать давление на Путина. Сторонники Трампа это оспорят, сославшись на 50-процентные пошлины для Индии в качестве наказания за покупку российской нефти. Но темпы поставки американского оружия на Украину резко замедлились. Америка перестала их оплачивать, свалив это на европейцев.

Видя все это, Путин сделает вывод, что у Америки слабая воля, а у Европы слабые военные возможности. Трампу хочется такого исхода, при котором стрельба на время прекратится. Это позволит ему — человеку, который поддерживает безжалостные удары Израиля по палестинцам, — воплотить в жизнь свою фантазию о получении Нобелевской премии мира, о чем он, похоже, неоднократно говорил в беседах с лидерами союзников в Вашингтоне.

В течение десятилетий холодной войны перед членами НАТО стоял главный вопрос: как совладать с опасным Советским Союзом. Теперь же вопрос состоит в другом: как совладать с нестабильными США. Европейцы стремятся убедить Трампа умерить свои выпады и дать возможность стране Зеленского продолжать сопротивление.

Америку следует убедить — как минимум — внести в черный список российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", чего она до сих пор не сделала. Вашингтону также следует возобновить поставки на Украину ракет дальнего радиуса действия, которые были приостановлены, так как Белый дом пытался обхаживать Кремль. Более того, Украина должна получить 300 миллиардов долларов из активов российского Центрального банка, которые в настоящее время заморожены на Западе.

Но я боюсь, что наиболее вероятный исход состоит в том, что вместо этого Трамп потеряет интерес и просто все забросит. Украина будет все больше слабеть в военном отношении, а русские добьются результата, который Путин сможет назвать победой. Еще в 2022 году один американский эксперт предположил, что даже если Россия не сумеет завоевать всю Украину, она сможет держать ее в таком состоянии, в котором та останется весьма непривлекательным местом для жизни и для инвесторов. Если или когда она окончательно станет несостоявшимся государством, Москва сможет взять ее руины под свою руку.

Фундаментальная проблема заключается в том, что Россия находится по соседству с Украиной, а мы находимся далеко. И хотя Трамп упорно не желает этого признавать, русские — это наши враги, которые желают зла всем нам, включая США. И они останутся таковыми (подобные безапелляционные умозаключения, конечно же, больше говорят о настрое автора, чем о реальном положении дел, — прим. ИноСМИ)