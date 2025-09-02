Войти
Десятый китайский эсминец класса "Тип-055" вышел на испытания в море

626
0
0

В конце августа начались ходовые испытания десятого китайского эсминца класса "Тип-055". Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщает Navy Recognition со ссылкой на публикации в социальной сети Weibo.

В мае прошлого года сообщалось, что десятый эсминец "Тип-055" спустили на воду на судостроительном предприятии Dalian Shipbuilding. Тогда же на верфи приступили к постройке следующего корабля серии.

Испытания десятого эсминца класса "Тип-055", Китай

Weibo


Далянь – один из двух основных военно-морских производственных центров в Китае, наряду с Цзяннанем в Шанхае. Завод также строит эсминцы класса "Тип-052D" – в прошлом году на воду спустили пять таких кораблей.

В настоящее время в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая несут службу восемь эсминцев "Тип-055". Верфи в Цзяннане и в Даляне построили по четыре единицы. Головной эсминец "Наньчан" (бортовой номер – 101) пополнил состав флота КНР в январе 2020 года. Восьмой по счету "Саньян" (108) ввели в строй весной 2023 года.

Восемь эсминцев "Тип-055" закреплены за Северным и Южным командованиями ВМС НОАК. Их основная роль – сопровождение авианосцев "Ляонин" и "Шаньдун". Они действуют аналогично тому, как ВМС США используют крейсеры класса "Тикондерога" в качестве командных пунктов ПВО авианосных ударных групп.

Кроме того, эсминцы "Тип-055" могут выступать в качестве флагманских кораблей надводных боевых групп, обеспечивая функции управления и контроля.

В Китае эсминцы класса "Тип-055" относят к четвертому поколению. При водоизмещении около 13 тысяч тонн их длина достигает 183 метров. Оснащенные четырьмя газовыми турбинами QC-280 мощностью 28 МВт, эти корабли развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – более 300 человек.

Эсминцы "Тип-055" вооружаются зенитными ракетами HQ-9B с радиусом действия до 200 км и перспективными ЗУР HQ-26 (аналог американских SM-3), противокорабельными ракетами YJ-18A (аналог российских "Калибров"). Предположительно в арсенал включены и противолодочные ракеты YU-8A. Также эсминец оснащен полностью автоматической 130-мм артустановкой H/PJ-38, четырьмя 30-мм зенитными арткомплексами H/PJ-11, зенитно-ракетными комплексами HQ-10 ближнего действия и торпедами.

По открытым данным, ВМС Китая намерены принять на вооружение вторую партию эсминцев "Тип-055" в таком же количестве восьми единиц.

