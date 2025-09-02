Япония впервые отправит свои истребители F-15J в Европу

Источник изображения: topwar.ru

Впервые в истории истребители F-15J Воздушных сил самообороны Японии направляются в Европу для развертывания на британских базах. Это решение стало ключевым итогом переговоров министра обороны Великобритании Джона Хили и его японского коллеги Накатани Гэна в Токио, знаменуя новый этап в оборонном партнерстве двух стран, пишет портал Army Recognition.

В материале говорится, что развертывание японских самолетов в Европе отражает растущую консолидацию усилий союзников по обеспечению безопасности в индо-тихоокеанском и евроатлантическом регионах. Планируется, что F-15J не только проведут учения в Великобритании, но и могут быть представлены на базах других европейских государств в рамках инициатив НАТО по укреплению сдерживающего потенциала.

Таким образом Япония присоединяется к таким странам Индо-Тихоокеанского региона, как Австралия и Новая Зеландия, уже участвующим в обеспечении европейской безопасности. Совместное заявление министров также подтвердило продолжение двусторонних учений в соответствии с Соглашением о взаимном доступе и намерение завершить разработку первой международной программы GCAP до конца 2025 года.

Напомним, что F-15J является лицензионной версией американского F-15. Самолёт составляет основу истребительной авиации Японии с 1980-х годов.

Современные модернизации этих крылатых машин, включающие установку радарных систем AN/APG-82(V)1 и интеграцию крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER, значительно расширили их боевые возможности. При этом развертывание в Европе демонстрирует готовность Токио к оперативному использованию своих платформ за пределами региона.