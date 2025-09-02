Киев получил новую партию помощи из Баку для энергетического сектора

Азербайджан передал украинской стороне генераторы разных мощностей и трансформаторное оборудование

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Украина получила от Азербайджана очередную партию гуманитарной помощи с электрокабелями и генераторами для поддержания энергетического сектора страны. Об этом сообщило украинское Минэнерго.

"На Украину прибыла гуманитарная помощь от Азербайджана для поддержки энергетического сектора", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. По данным Минэнерго, прибывший из Баку груз состоит из более чем 50 видов кабельной продукции высокого и низкого напряжения, генераторов разных мощностей и трансформаторного оборудования.

Новый пакет гуманитарной помощи поступил Украине в рамках соглашения между Киевом и Баку от 11 августа о дарении энергооборудования для восстановления энергетической инфраструктуры страны. Тогда же президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Минэнерго Украины $2 млн для оказания гуманитарной помощи. Средства предназначались для закупки и отправки электрического оборудования, произведенного в Азербайджане.