В ВС России внедрят механизм ускоренного оснащения вооружениями

Минобороны: в ВС РФ внедрят механизм ускоренного оснащения вооружениями

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В Вооруженных силах РФ внедряется механизм ускоренного оснащения вооружением с новыми боевыми возможностями: робототехническими комплексами воздушного, наземного и морского базирования, средствами РЭБ и связи, применяемыми в единой интегрированной информационной среде принятия решений, доложил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии ведомства, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"Заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко доложил о создании механизма ускоренной разработки и оснащения подразделений образцами вооружения, обладающими новыми боевыми возможностями: "Это робототехнические комплексы воздушного, наземного и морского базирования, средства РЭБ и связи, применяемые в единой интегрированной информационной среде принятия решений. В настоящее время они разрабатываются и производятся гражданскими предприятиями различного уровня, а также коллективами изобретателей техники, компонентов и комплектующих", - говорится в сообщении.

Ключевым звеном этого механизма является реализуемый подразделениями Минобороны проект "Военная технологическая инициатива" (Воентех), в рамках которого на системной основе проводится комплексный управляемый отбор и трансфер перспективных технологий гражданского и двойного назначения в военную сферу.

"В 2025 году уже организовано и проведено 11 заседаний технических советов и 39 предварительных отборов", – сказал Криворучко.