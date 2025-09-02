Операторы центра "Рубикон" за год подавили более 44 тыс. FPV-дронов ВСУ

Замминистра обороны России Алексей Криворучко также добавил, что только за последние три месяца отряды выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Операторы центра "Рубикон" в течение года подавили более 44 тыс. FPV-дронов противника в зоне СВО. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Всего за год центром уничтожено более пяти тысяч различного вооружения и военной техники противника. Помимо этого, уничтожено свыше 3,7 тыс. автомобилей повышенной проходимости, используемых ВСУ для перевозок личного состава и военных грузов, 4 тыс. средств связи, РЭБ, РЛС и 13,5 тыс. объектов военной инфраструктуры. Подавлено более 44 тыс. FPV-дронов", - сказал он.

Криворучко также добавил, что только за последние три месяца отряды центра выполняли боевые задачи в операциях по освобождению свыше 30 населенных пунктов.