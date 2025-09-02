В России к 2030 году сократят срок внедрения инновационного вооружения

Он уменьшится до 2-6 месяцев, уточнил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Срок внедрения инновационного вооружения в рамках реализации проекта "Воентех" планируется сократить до 2-6 месяцев к 2030 году, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В результате поэтапной реализации проекта к 2030 году планируется сократить общий срок внедрения инновационных технических решений в ВВСТ до 2-6 месяцев", - сказал он, выступая на коллегии оборонного ведомства.

Он добавил, что благодаря проекту, в рамках которого на системной основе проводится комплексный управляемый отбор и трансфер перспективных технологий гражданского и двойного назначения в военную сферу, выполнена апробация 649 образцов изделий, из которых успешно прошли испытания 159 образцов.