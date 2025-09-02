Польский производитель БПЛА развернул новое производство на территории Украины

Источник изображения: topwar.ru

Польская компания-производитель разведывательных беспилотников FlyEye, несмотря на очевидные риски, развернула свое новое производство БПЛА на территории Украины.

Первое полноценное производство польских разведывательных беспилотников было запущено на мощностях одного из украинских предприятий еще в начале текущего года. При этом утверждается, что это предприятие более десяти лет занималось обслуживанием польских изделий, используемых ВСУ.

Из-за вполне обоснованных опасений на фоне усиления атак на предприятия украинского ВПК информацию о начале производства решились обнародовать лишь после визита на предприятие главы польской дипломатической миссии на Украине Петра Лукасевича.

Между тем, первые разведывательные БПЛА польского производства появились на вооружении ВСУ еще в 2015 году и с тех пор активно применялись украинскими боевиками в ходе боевых действий в Донбассе. В настоящее время ВСУ являются одним из крупнейших пользователей разведывательных беспилотников FlyEye, массово закупаемых Киевом в рамках госзаказа.

Разведывательный БПЛА FlyEye был разработан в 2010 году конструкторами польской Flytronic, являющейся дочерней компанией WB Electronics, и в том же году был принят на вооружение польской армией. Масса БПЛА составляет 11 килограммов, подготовка к полету занимает не более 11 минут, а запуск производится с руки оператора. Беспилотник способен работать на дистанции до 50 километров от оператора, оставаясь в воздухе, в зависимости от погодных условий, от двух до трех часов.

Ранее сообщалось о поражении расположенного на Украине построенного турецкой компанией Baykar завода по производству ударных БПЛА Bayraktar TВ2. По предприятию был нанесен удар сразу же после его открытия.