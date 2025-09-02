В Саратове состоялась церемония открытия высшего военного инженерного училища РХБЗ

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и член Общественного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов посетил торжественное открытие в Саратове Высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты имени генерал-лейтенанта Игоря Кириллова - Героя Российской Федерации и Героя Труда. ЦАСТ традиционно передал библиотеке учебного заведения книги собственного издания по актуальным темам.

(с) MK.ru

(с) MK.ru

(с) MK.ru

(с) MK.ru

(с) MK.ru

Полный отчет о мероприятии опубликован на сайте Министерства обороны России и в электронном издании MK.ru.