Директор ФСВТС: Россия выполняет запросы Индии по срочным поставкам боеприпасов

ЦАМТО, 1 сентября. Россия выполняет запросы Индии по срочным поставкам боеприпасов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в Тяньцзине директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Выполняем их запросы по срочным поставкам различных боеприпасов. Тут, конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно в силу того, что идет СВО и, прежде всего, у нас на повестке дня реализация нужд гособоронзаказа. Но, тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, вслушиваемся и внимательно смотрим, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят сегодня с индийской стороны", – сказал Д.Шугаев.