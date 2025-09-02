Войти
На МКС загерметизировали четыре сквозные трещины, обнаруженные в 2020-2024 годах

640
0
0
Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09"
Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09".
Источник изображения: nasaspaceflight.com

Остается необходимость проводить сеансы наблюдения за возможными местами негерметичности, отметили в Центре подготовки космонавтов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Четыре сквозные трещины, обнаруженные на российском сегменте (РС) Международной космической станции (МКС) с 2020-го по начало 2024 года, успешно загерметизированы. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК, входит в Роскосмос).

"В период с 2020-го по начало 2024 года на РС МКС космонавты обнаружили четыре сквозные трещины, которые были успешно загерметизированы", - говорится в сообщении. Там подчеркнули, что утечек атмосферы на российском сегменте не наблюдается, но остается необходимость проводить сеансы наблюдения за возможными местами негерметичности.

Ожидается, что такими работами будут заниматься космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев - их миссия на МКС начнется в ноябре.

По данным ЦПК, раз в неделю два космонавта будут сканировать потенциально проблемные места и проводить мониторинг участков, где возможны утечки. "На выполнение этой работы космонавты затратят около четырех часов. Всего в рамках эксперимента, запланированного в рамках экспедиции МКС-74, предусмотрено 24 таких сеанса", - отметили в центре.

Там добавили, что для поиска возможных трещин экипаж станции использует дефектоскопы и толщиномеры - специальные приборы, позволяющие обнаруживать структурные аномалии и определять их параметры. 

