"Калашников" изготовил первую опытную партию автомата АМ-17

"Калашников" изготовил первую партию малогабаритного автомата АМ-17

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" выпустил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметров.

"Ранее автомат успешно прошел войсковые и государственные испытания", — говорится в релизе.

На предприятии подчеркнули, что учли все требования, которые предъявляются к современному автоматическому стрелковому оружию. Кроме того, в изделие внесли некоторые изменения по отзывам военных из зоны СВО.

АМ-17 должен заменить принятый на вооружение в 1979 году автомат АКС74У. Конструктивно он состоит из ствольной коробки со стволом и прикладом, спусковой коробки и цевья. Спусковая и ствольная коробки соединяются между собой поперечными замыкателями.

При изготовлении автомата широко используются высокопрочные полимерные материалы. Это позволило применить такие узлы, как складной телескопический приклад, двусторонний переводчик режимов стрельбы и планка Пикатинни, жестко связанная со стволом. Рукоятку взведения можно устанавливать как на правую, так и левую стороны.

Автоматика АМ-17 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня, запирание — поворотом затвора против часовой стрелки на три боевых упора. Для стрельбы используются все типы боевых патронов калибра 5,45 миллиметра, принятых на вооружение российской армии.

После освоения производства АМ-17 "Калашников" намерен создать на новой платформе линейку боевого и охотничьего оружия.