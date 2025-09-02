Украина назвала число БПЛА, запущенных Россией с начала года

Источник изображения: topwar.ru

Судя по данным украинских источников, российские атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов выросли в 2025 году в разы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о налаживании их массового производства в России.

Так, по оценкам украинских телеграм-каналов, с января по июль 2025 года, т. е. за семь месяцев, Россия запустила в сторону Украины примерно 30 000 беспилотников. В прошлом году за эти же месяцы было запущено в одиннадцать раз меньше дронов.

При этом уточняется, что в последующие месяцы 2024 года началось резкое увеличение применения БПЛА ВС России, и в конце года их количество достигло 11,4 тысяч дронов. Как ранее уже сообщалось, в 2025 году наиболее рекордным месяцем по запуску дронов стал июль – 6 200 беспилотников, т.е. больше половины от всего 2024 года.

Если подсчитать еще и данные Воздушных сил ВСУ по российским БПЛА за август, согласно которым их было свыше 4000, то в общем за 2025 год в сторону Украины было выпущено около 34 000 беспилотников. Сюда же стоит добавить 86 БПЛА, которые, по сообщениям ВСУ, использовались в ночь на 1 сентября.

Киев тоже продолжает активно использовать дроны для атак по российской территории, но наращивать их такими темпами, как это делают ВС России, у ВСУ не получается. Ждут новых поступлений от стран НАТО.