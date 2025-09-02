В США заложили вторую стратегическую подлодку нового поколения

На верфи Quonset Point компании General Dynamics Electric Boat в Кингстауне (штат Род-Айленд) заложили стратегическую атомную подлодку "Висконсин". Как уточняет Naval News, это вторая субмарина класса "Колумбия", предназначенная для ВМС Соединенных Штатов.

"Наши подводные лодки с баллистическими ракетами – самая живучая часть ядерной триады нашей страны; они – гарантия того, что ни один противник не усомнится в решимости Америки", – заявил адмирал Уильям Хьюстон, возглавляющий программу разработки ядерных силовых установок для американских ВМС.

Проект стратегических атомных подлодок класса "Колумбия", США Википедия

Спонсором подводной лодки стала доктор Келли Гертс – бывшая преподавательница и супруга военного. Её муж, Джеймс Гертс, был помощником министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам.

В истории американского флота это третий корабль, получивший имя "Висконсин". Первый "Висконсин", линкор типа "Иллинойс", ввели в эксплуатацию в 1901 году, он служил флагманом Тихоокеанского флота до 1903 года, а в 1908 году вошёл в состав Атлантического флота. Линкор вывели из эксплуатации в 1920 году.

Следующий "Висконсин", линкор класса "Айова", вступил в строй в апреле 1944 года. Корабль участвовал в боевых действиях на Тихом океане, в частности, на Филиппинах, Иводзиме, Окинаве и в последних бомбардировках Японии. Этот "Висконсин" вывели из эксплуатации после Второй мировой войны, а затем вернули на службу для участия в Корейской войне и отправили в резерв в 1958 году. Его вновь ввели в эксплуатацию в 1988 году для участия в войне в Персидском заливе. Окончательно корабль проводили на покой в 1991 году. Сейчас линкор находится в качестве корабля-музея на верфи "Наутикус" в Норфолке.

Постройка 12 стратегических подлодок класса "Колумбия" стоимостью 136 млрд долларов неоднократно называлась самой важной программой закупок Пентагона. Генподрядчиком и координатором проекта выступает подразделение Electric Boat компании General Dynamics, которое привлекло к проекту сотни субподрядчиков.

Головную стратегическую АПЛ нового поколения заложили в июне 2022 года. По последним данным, ее передадут американскому флоту в 2028 финансовом году (начнется 1 октября 2027 года), что на год позже, чем планировалось ранее.

Подлодки типа "Колумбия" должна заменить в составе американского флота состоящие сегодня на вооружении 14 носителей межконтинентальных баллистических ракет класса "Огайо". Отставание от графика постройки может оказаться критическим для ВМС США, поскольку с 2027 года субмарины типа "Огайо" должны начать выводить из эксплуатации. Продление их службы потребует дополнительных затрат на ремонт и модернизацию. Кроме того, в условиях дефицита квалифицированного персонала на верфях, незапланированные заранее проекты чреваты очередными срывами сроков по другим заказам.