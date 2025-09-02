На корабле ВМС США впервые развернули пусковую установку ЗРК Patriot

Источник изображения: topwar.ru

Пусковая установка ЗРК Patriot в рамках испытаний впервые была развернута на борту боевого корабля ВМС США. Таким образом предполагается повысить способность американских кораблей противостоять новым типам гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет.

Как сообщает издание Baird Maritime, представители компании Lockheed Martin провели неделю на борту боевого корабля прибрежной зоны ВМС США USS Montgomery, чтобы продемонстрировать экспедиционные возможности пусковой установки Patriot. Таким образом предполагается повысить способность американских кораблей противостоять новым типам гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет.

Как правило, стандартным зенитным вооружением американских кораблей класса «Индепенденс» являются управляемые ракеты RIM-116, используемые в качестве оружия точечной обороны против старых противокорабельных ракет. Ранее компания Lockheed Martin уже устанавливала системы доставки полезной нагрузки (PDS) Mark 70 на ряд кораблей ВМС США, включая корабль класса Freedom LCS USS Nantucket. PDS представляет собой контейнерный вариант системы вертикального пуска Mark 41. Эти системы устанавливаются на эсминцах ВМС США классов Arleigh Burke и Zumwalt, а также на крейсерах класса Ticonderoga. Предполагается, что благодаря системе PDS каждый LCS будет обладать способностью противостоять атакам баллистических ракет.

Ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщало, что американское военное командование планирует установить системы Patriot на корабли ВМС в Индо-Тихоокеанском регионе. Эти планы связаны, в первую очередь, с опасениями, вызванными новыми китайскими противокорабельными ракетами DF-27 и DF-21D, которые называют «убийцей авианосцев». Американские исследователи предполагают, что ракета DF-27 может обладать дальностью полета до 8000 километров.