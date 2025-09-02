Войти
Греция не намерена предоставлять военные гарантии безопасности Киеву

Флаги Украины и Греции
Флаги Украины и Греции.
Государство продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь

АФИНЫ, 1 сентября. /ТАСС/. Греция не планирует участвовать в предоставлении гарантий безопасности Киеву на военной основе. Об этом министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил в интервью греческой газете Real News.

"Мы продолжим поддерживать Украину на международных форумах и будем активно участвовать в оказании гуманитарной помощи и содействия в целях развития, но не намерены участвовать в военном плане в обеспечении гарантий безопасности", - сказал Герапетритис.

Он также отметил, что Греция в украинском вопросе занимает принципиальную позицию в пользу международного права. Глава МИД обосновал это тем, что такая позиция "абсолютно полезна для национальных прав" Греции. "Те, кто наивно и опасно считает нашу последовательную позицию ошибочной, должны знать, что, если мы отклонимся от позиции всеобщего верховенства международного права в пользу эфемерных сделок в сфере внешней политики, обращение к международному праву в наших собственных национальных вопросах станет уязвимым", - пояснил Герапетритис.

Греция постоянно призывает Турцию к решению спорных вопросов в Эгейском море, включая разделение исключительных экономических зон, на основе международного права.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым. 

  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
