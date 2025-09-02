Норвегия выбрала британские фрегаты для обновления флота

Правительство Норвегии выбрало Великобританию в качестве предпочтительного поставщика в рамках закупки фрегатов нового поколения. Как отмечает Naval News, данная программа станет крупнейшей на данный момент инвестицией Осло в обороноспособность.

"Норвегия и Соединённое Королевство – близкие союзники, имеющие общие интересы и прочные двусторонние связи, – отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. – Я убеждён, что стратегическое партнёрство с Великобританией в сфере закупки, разработки и эксплуатации фрегатов – правильное решение. Это партнёрство позволит Норвегии достичь цели, поставленные нашим парламентом в текущем Долгосрочном оборонном плане".

Фрегат "Глазго", Великобритания UK MoD

В тендере на поставку участвовали четыре страны: французская Naval Group предлагала фрегаты типа FDI, немецкая ThyssenKrupp Marine Systems – проект F127, американская Fincantieri Marinette Marine – фрегаты класса "Констеллейшн", а британская BAE Systems – корабли на базе проекта "Тип-26".

Первым заказчиком фрегатов "Тип-26" стал Королевский военно-морской флот Великобритании. Сейчас продолжается достройка головного корабля, а его передача ожидается только в 2028 году. Кроме того, "Тип-26" выбрали для обновления флота Австралия и Канада.

Стоимость будущего контракта оценивается в сумму около 10 млрд фунтов стерлингов (количество кораблей не уточняется, но ранее сообщалось, что власти Норвегии намерены приобрести не менее пяти фрегатов). Начало поставки планируется на 2030 год.

Полное водоизмещение фрегатов "Тип-26" – около 8000 тонн, длина корпуса – 150 метров, ширина – 21 метр. Корабли смогут развивать скорость свыше 26 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Численность экипажа – 157 человек.

Фрегаты оснащают современными системами наблюдения и разведки, корабельным зенитным ракетным комплексом "Си Цептор" (Sea Ceptor), установкой вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также арсенал фрегата включает 127-мм артустановку, 20-мм и 30-мм арткомплексы. Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортных CH-47 "Чинук".