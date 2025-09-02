Войти
Flotprom

Норвегия выбрала британские фрегаты для обновления флота

582
0
0

Правительство Норвегии выбрало Великобританию в качестве предпочтительного поставщика в рамках закупки фрегатов нового поколения. Как отмечает Naval News, данная программа станет крупнейшей на данный момент инвестицией Осло в обороноспособность.

"Норвегия и Соединённое Королевство – близкие союзники, имеющие общие интересы и прочные двусторонние связи, – отметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. – Я убеждён, что стратегическое партнёрство с Великобританией в сфере закупки, разработки и эксплуатации фрегатов – правильное решение. Это партнёрство позволит Норвегии достичь цели, поставленные нашим парламентом в текущем Долгосрочном оборонном плане".

Фрегат "Глазго", Великобритания

UK MoD


В тендере на поставку участвовали четыре страны: французская Naval Group предлагала фрегаты типа FDI, немецкая ThyssenKrupp Marine Systems – проект F127, американская Fincantieri Marinette Marine – фрегаты класса "Констеллейшн", а британская BAE Systems – корабли на базе проекта "Тип-26".

Первым заказчиком фрегатов "Тип-26" стал Королевский военно-морской флот Великобритании. Сейчас продолжается достройка головного корабля, а его передача ожидается только в 2028 году. Кроме того, "Тип-26" выбрали для обновления флота Австралия и Канада.

Стоимость будущего контракта оценивается в сумму около 10 млрд фунтов стерлингов (количество кораблей не уточняется, но ранее сообщалось, что власти Норвегии намерены приобрести не менее пяти фрегатов). Начало поставки планируется на 2030 год.

Полное водоизмещение фрегатов "Тип-26" – около 8000 тонн, длина корпуса – 150 метров, ширина – 21 метр. Корабли смогут развивать скорость свыше 26 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Численность экипажа – 157 человек.

Фрегаты оснащают современными системами наблюдения и разведки, корабельным зенитным ракетным комплексом "Си Цептор" (Sea Ceptor), установкой вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также арсенал фрегата включает 127-мм артустановку, 20-мм и 30-мм арткомплексы. Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортных CH-47 "Чинук".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Норвегия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
CH-47 "Чинук"
JASSM
LRASM
Mark 41
Компании
BAE Systems
Fincantieri
ThyssenKrupp
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 21:01
  • 10366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 17:18
  • 11
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:34
  • 151
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)