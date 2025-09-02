Войти
Военное обозрение

В США создают новые двигатели для «самого мощного в мире истребителя» F-35

708
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Pratt & Whitney модернизировала авиационные силовые установки F-135. Таким образом, теперь в США создают новые двигатели для «самого мощного в мире истребителя» F-35.

Именно так охарактеризовал этот самолет обозреватель портала Interesting Engeneering Прабхат Ранджан Мишра.

Он сообщает, что на данный момент Pratt & Whitney заключила контракт на производство 18 таких двигателей. Их будут использовать во всех трех модификациях истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Компания позиционирует свой агрегат как двигатель 5-го поколения, который отличается от 4-го рядом характеристик.

Одна из них – это увеличенная мощность, которая составляет теперь 18 тонн. Помимо этого, новый двигатель оснащен совершенными системами терморегулирования и снижения заметности.

В компании утверждают, что модернизированный F-135 разработан в соответствии с требованиями простоты эксплуатации, а также доступности технического обслуживания и ремонта.

Еще этой весной в Турции объявили о планах создания отечественного авиадвигателя. Разработчики называют его одним из самых мощный в мире и заявляют, что он способен развивать тягу около 16 тонн. Такие двигатели TF35000 будут устанавливать на перспективные турецкие истребители пятого поколения KAAN. Этот турбореактивный агрегат разработан местной компанией TUSAŞ Engine Industries. Он считается самым амбициозным проектом турецкого авиапрома.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-35
F135
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 21:01
  • 10366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.09 17:18
  • 11
Терпение Мишустина лопнуло? Авиапрому прислали доктора – Германа Грефа
  • 02.09 16:54
  • 1
Малый с «Калибром»: как новые корабли усилят ВМФ России
  • 02.09 16:41
  • 1
Атомный подводный крейсер "Пермь" в море
  • 02.09 16:34
  • 151
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 02.09 16:05
  • 1
ВКС России получили Ил-76МД-90А
  • 02.09 06:34
  • 1
Ответ на "Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)"
  • 02.09 02:26
  • 1
Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия
  • 02.09 02:18
  • 1
Европе нужен собственный "путь войны" (Der Spiegel, Германия)
  • 01.09 20:33
  • 0
Комментарий к ""Дракон", "Черный орел", "Прорыв": как танкопром искал пути к совершенству"
  • 01.09 18:29
  • 0
Ответ на "Зеленский заявил о планировании новых ударов по РФ и показал пуск «Фламинго»"
  • 01.09 18:15
  • 0
Комментарий к "Впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России (JB Press, Япония)"
  • 01.09 16:31
  • 0
Агрессивный «Защитник»
  • 01.09 11:20
  • 1
Если завтра война: пять пакистанских видов вооружений, которых должна бояться Индия (The National Interest, США)
  • 01.09 10:39
  • 1
Трамп обсуждает отправку на Украину частной армии (The Telegraph UK, Великобритания)