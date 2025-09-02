Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Pratt & Whitney модернизировала авиационные силовые установки F-135. Таким образом, теперь в США создают новые двигатели для «самого мощного в мире истребителя» F-35.

Именно так охарактеризовал этот самолет обозреватель портала Interesting Engeneering Прабхат Ранджан Мишра.

Он сообщает, что на данный момент Pratt & Whitney заключила контракт на производство 18 таких двигателей. Их будут использовать во всех трех модификациях истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Компания позиционирует свой агрегат как двигатель 5-го поколения, который отличается от 4-го рядом характеристик.

Одна из них – это увеличенная мощность, которая составляет теперь 18 тонн. Помимо этого, новый двигатель оснащен совершенными системами терморегулирования и снижения заметности.

В компании утверждают, что модернизированный F-135 разработан в соответствии с требованиями простоты эксплуатации, а также доступности технического обслуживания и ремонта.

Еще этой весной в Турции объявили о планах создания отечественного авиадвигателя. Разработчики называют его одним из самых мощный в мире и заявляют, что он способен развивать тягу около 16 тонн. Такие двигатели TF35000 будут устанавливать на перспективные турецкие истребители пятого поколения KAAN. Этот турбореактивный агрегат разработан местной компанией TUSAŞ Engine Industries. Он считается самым амбициозным проектом турецкого авиапрома.