Смольный готов помочь Средне-Невскому судостроительному заводу с роботизацией

Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ) может войти в число получателей субсидии от администрации Петербурга на роботизацию. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на начальника управления развития промышленности комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Даниила Кузьмина.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе церемонии закладки морского тральщика "Леонид Балякин" проекта 12700 (шифр "Александрит"), которая состоялась в минувшую пятницу, 29 августа.

Корпус тральщика пр.12700 в цехе СНСЗ

FlotProm, Никита Григорьев


Обсуждение возможности роботизации производства СНСЗ также подтвердила в своём выступлении депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселёва.

Напомним, что СНСЗ производит композитные корабли противоминной обороны проекта 12700, пассажирские суда проекта А45-90.2, а также скоростные катамараны проекта 04580 "Котлин" и прогулочные катамараны проекта 04710 "Соммерс".

