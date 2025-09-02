Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем оборонном предприятии страны

ЦАМТО, 1 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новое производство ракет на ведущем военно-промышленном предприятии в стране, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР, уважаемый товарищ Ким Чен Ын 31 августа осмотрел введенный в строй новый цех комплексного производства ракет на ведущем военно-промышленном предприятии и ознакомился с результатами создания мощностей в сфере производства ракет", – цитирует "РИА Новости" сообщение ЦТАК.

Лидер КНДР отметил успешное выполнение плана по расширению возможностей в сфере выпуска ракет в соответствии с перспективным спросом на них в Вооруженных силах.

В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын также подписал три новых плана по расширению мощностей КНДР в области производства ракет, а также соответствующий проект оборонных расходов, отмечает "РИА Новости".