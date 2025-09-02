Страны ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия

Страны - участницы ШОС подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают за мирное использование космоса и сохранение космического пространства свободным от любого оружия. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Тяньцзине.

"Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в документе. Страны - участницы ШОС подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.