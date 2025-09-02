Пять войн, которые могут начаться в ближайшие пять лет (Politico, США)

Politico: В ближайшие пять лет могут начаться пять новых войн

Cегодня мир ближе к крупным глобальным конфликтам, чем может показаться, пишет колумнист Politico. По его мнению, появление новых технологий и асимметричных преимуществ наверняка сделает ситуацию в мире более нестабильной. В своей статье автор описывает пять наиболее вероятных военных конфликтов ближайших пяти лет.

Шансов на возникновение новых смертоносных столкновений в мире больше, чем вы думаете. За какими регионами надо следить — мнение экспертов.

Каждый день золотисто-синий поезд "Янтарь" отправляется из Москвы в путь длиной 1 285 километров до Калининграда, как называют зажатый между Литвой и Польшей российский эксклав на Балтийском море с населением полмиллиона человек.

Но в пятницу 19 марта 2027 года отключили электричество на обширной территории в восточной части Литвы, и поезд остановился в часе езды от границы.

Поначалу пассажиры не придали особого значения остановке и отключению электроэнергии, но время шло, и недоумение нарастало. К вечеру по вагонам пошли проводники, объясняя, что не знают, когда восстановят подачу электричества. А поскольку у пассажиров нет виз для въезда в совместную визовую зону Европы, они не могут сойти с поезда. Сотовые телефоны работали, и обеспокоенные и голодные российские пассажиры начали писать тревожные сообщения и размещать видео в TikTok. Один из них заявил, что его 82-летней бабушке нужна неотложная медицинская помощь.

Около полуночи губернатор Калининградской области объявил, что отправляет в Литву отряд пограничников, чтобы доставить продовольствие и прочие припасы. Автоколонна из машин с надписью "Полиция" пересекла слабо охраняемую границу и поехала по шоссе A7. Позже американская разведка сделает вывод, что российский отряд состоял в основном из ветеранов спецназа, закаленных на фронтах Украины, но одетых в форму пограничников.

Литовская полиция и несколько армейских подразделений отправляются в погоню за российской колонной, но она подъезжает к поезду, и "пограничники" приступают к разгрузке продовольствия и воды. В вильнюсском центре чрезвычайных операций возникают подозрения, что отключение электричества произошло в результате кибератаки с территории России. Дежурные офицеры будят премьер-министра и министра обороны. Раздаются телефонные звонки из Вильнюса в Калининград, а потом и в Москву. Российские власти настаивают, что они просто защищают своих граждан и помогают соблюдать суверенитет Литвы, не давая российским пассажирам сойти с поезда.

К утру субботы поезд окружают концентрическими кругами российские силы и литовские военные с полицией. Около полудня раздается шесть выстрелов. Трое российских пограничников падают. Двое убиты, один ранен. Также ранен один литовский полицейский. Литовские наблюдатели утверждают, что выстрелы были произведены из поезда, но ситуация все равно накаляется. Не проходит и часа, как Кремль объявляет, что направляет в Литву свои войска для защиты и эвакуации поезда. Спустя 20 минут после этого объявления из Калининградской области выходит колонна бронетехники и пересекает границу. Колонна огромная и хорошо вооруженная, а поэтому никто не верит, что ее собрали всего за несколько часов.

В Москве Владимир Путин выступает с заявлением и объясняет, что проводит всего лишь спасательную операцию. Это ни в коем случае не вторжение, заверяет он. Литовский министр обороны в панике звонит в Брюссель в штаб-квартиру НАТО, а премьер-министр делает не менее панический звонок президенту Дональду Трампу в Мар-а-Лаго. Каждый звонящий просит об одном: о помощи.

Описанный выше сценарий — выдумка. Но он или нечто подобное кажется вполне возможным. Спросите тех, чья задача думать о конфликтах и о том, где может вспыхнуть война в ближайшие пять лет, и в списке почти каждого эксперта вы увидите прибалтийское трио Эстонию, Латвию и Литву, которые вышли из состава Советского Союза после падения Берлинской стены, и вернуть которые очень хочется Путину (Этот пассаж является лишь безосновательным мнением автора — прим. ИноСМИ).

Но в списке будут не только они. В этом году мы стали свидетелями того, как два потенциальных конфликта, привлекающих наибольшее внимание во всем мире, стали реальностью. В мае над индийско-пакистанской границей начали летать ракеты, а в июне Израиль вступил в войну с Ираном из-за его программы по созданию ядерного оружия. Если стычка между Индией и Пакистаном быстро закончилась, то стратегические последствия тактического успеха Израиля в Иране во многом неясны.

Этим летом мир отмечает 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, и хотя это мощное пожарище может показаться далеким, реальность такова, что в большинстве случаев мир сегодня ближе к крупным региональным или даже глобальным конфликтам, чем может показаться. Появление новых разрушительных технологий и асимметричных преимуществ, таких как автономные вооружения и беспилотные летательные аппараты, наверняка сделает ситуацию в мире в предстоящие годы более нестабильной, причем нестабильность эта будет для нас крайне необычной и неожиданной.

Анализ последних докладов и сводок американской разведки, а также интервью с экспертами по геополитике ясно показывает, что кроме Ближнего Востока есть пять резонансных и опасных конфликтов, которые вполне могут вспыхнуть в следующие пять лет. Все это может иметь глубокие и серьезные последствия для США в военном, экономическом и геополитическом отношении. Это области высокой напряженности, где военное вторжение наподобие ввода российских войск на Украину в 2021 году (Очевидно, автор опечатался и имел в виду 2022 год — прим. ИноСМИ), спираль эскалации или даже просто непродолжительный период недоразумений, ошибок, чрезвычайных происшествий с участием военных или просчетов может привести к крупному столкновению, гибели людей и глобальным потрясениям.

Война непредсказуема, а выиграть ее, как правило, гораздо труднее, чем можно себе представить на начальном этапе. Этот урок США усвоили на собственном горьком опыте, 20 лет участвуя в конфликтах в Афганистане и Ираке. Но это редко было сдерживающим фактором. Напротив, война с древних времен является одним из немногих постоянных и непрекращающихся видов человеческой деятельности, несмотря на то что она часто оказывалась губительной как для агрессора, так и для обороняющегося.

Предлагаем краткое руководство по самым горячим точкам мира, местам, где нелогичная логика войны, скорее всего, даст о себе знать в следующий раз.

Недовольные друг другом ядерные соседи

Индия — Пакистан

История. Четыре дня в начале мая казалось, что мир может столкнуться с одним из самых страшных ядерных сценариев — серьезным конфликтом между Индией и Пакистаном, двумя странами с ядерными арсеналами, которые, скажем так, контролируются и защищены не так тщательно, как хотелось бы экспертам. Напряженность усилилась после террористического нападения, совершенного в конце апреля в спорном индийском регионе Джамму и Кашмир. Следствием стал обмен ракетными ударами, нацеленными на военные базы по обе стороны границы. Ракеты были в обычном, неядерном оснащении, а боевые действия длились несколько дней. До прекращения огня, которому мог поспособствовать Трамп (а может, и нет), это был самый серьезный конфликт между двумя странами за последние десятилетия.

Споры о приграничных территориях двух стран восходят к первоначальному британскому разделу в 1947 году, когда на карте из бывшей колонии Великобритании появилась Индия с индуистским большинством и мусульманский Пакистан. С тех пор там случаются перестрелки и стычки, а в 1965 и 1971 годах вспыхивали войны, что привело к появлению новой "линии контроля" между индийским Кашмиром и пакистанским Кашмиром. Эти страны воевали и в 1999 году, однако в целом с 2003 года там сохраняется мир даже при том, что в ходе незначительных пограничных столкновений гибнут десятки людей. Индия продолжает не без оснований жаловаться, что Пакистан поддерживает действия террористов на ее территории.

Ставки. Индия и Пакистан, наверное, ближе всех прочих стран на нашей планете к обмену ядерными ударами. Согласно оценке "Бюллетеня ученых-атомщиков", Пакистан имеет около 170 единиц ядерного оружия. У Индии тоже оценочно около 180 единиц такого оружия. Обмен ядерными ударами в Южной Азии совершенно очевидно будет иметь колоссальные экологические и экономические последствия глобальных масштабов. Это будет не только гибель людей, но также разрушенные города и радиоактивные ветры, заражающие местность во всем регионе. Даже если другие крупные державы, такие как США и Китай, не втянутся в эту войну, "ядерная зима" окажет такое воздействие на атмосферу, что это будет иметь резко отрицательные последствия для производства продовольствия в соседнем Китае и даже дальше. Согласно одному исследованию Ратгерского университета, проведенному в 2019 году, начавшийся голод затронет "миллионы или даже миллиарды".

Почему это возможно. Майский конфликт продемонстрировал, что как только начинаются боевые действия, у воюющих сторон остается не так много вариантов эскалации, и они очень быстро могут попасть в зону реальной опасности. "Как только вы начинаете наносить ощутимый ущерб военным базам другой стороны, вы ослабляете ее систему управления, и у нее остается меньше возможностей дать выверенный ответ", — говорит внештатный научный сотрудник Центра Генри Стимсона Кристофер Клэри, в прошлом работавший в Пентагоне директором по странам Южной Азии. Руководители разведывательных служб особенно беспокоятся об Индии и Пакистане — как раз потому, что конфликт там может разразиться очень быстро и необъяснимо. "Есть потенциал для того, чтобы температура быстро поднялась от нуля до точки кипения, несмотря на то, что ни одна из сторон не хочет воевать. Дело в том, что внутренняя политика сторон подталкивает их к эскалации, и один настраивается против другого", — говорит бывший директор национальной разведки Эврил Хэйнс, занимавшая эту должность при президенте Джо Байдене. Один особенно тревожный момент заключается в том, что в пакистанской военной доктрине очень низкий порог применения ядерного оружия против Индии. А внутриполитическое давление в сочетании с относительной незрелостью арсеналов и доктрин обеих стран означает, что любой обмен ядерными ударами может очень быстро привести к массированному применению ядерного оружия с использованием десятков ракет и бомб. И тогда всего за несколько дней военных действий будут нанесены сотни ядерных ударов.

Почему это маловероятно. Попросту говоря и заявляя очевидное, крупномасштабная война между Индией и Пакистаном плохо кончится для обеих стран. "Основной движущей силой мира между Индией и Пакистаном является тот факт, что у обеих стран есть другие неотложные приоритеты. Для Нью-Дели это очень серьезное стратегическое соперничество с Китаем, а также план развития, цель которого — поднять Индию на уровень страны со средними доходами", — говорит Клэри. Что касается Пакистана, то он отмечает, что ему грозят повстанческие движения в районе Белуджистана, а также в пуштунских районах вдоль границы с Афганистаном. "Это очень серьезно, и это требует огромного внимания", —говорит Клэри.

Вторжение, вызывающее наибольший страх

Китай — Тайвань

История. Спросите кого угодно о конфликтах с самыми серьезными последствиями в предстоящие годы, и они укажут на Тайваньский пролив, где лидер Китая Си Цзиньпин положил глаз на остров Тайвань с намерением завоевать его. Забудьте, что остров никогда в своей истории не контролировался тем правительством, которое руководит континентальной частью Китая. Си осознает то, что Путин увидел на Украине — что население острова отдаляется от него и теряет интерес к объединению с Китаем.

Ставки. Точно так же, как прибалтийские страны вполне могут стать горячей точкой и испытанием для НАТО, Тайвань считается лакмусовой бумажкой, способной показать, кто будет руководить мировым порядком в XXI веке: США или Китай. Несмотря на отсутствие официальных договоров об обороне, США уже давно заявляют, что будут поддерживать Тайвань. Однако многие сомневаются, что Трамп полон решимости выполнить это обещание, как и предыдущие администрации. Кроме того, военные игры, проводимые вашингтонскими мозговыми трестами, поднимают тревожные вопросы о том, действительно ли США смогут и станут сражаться с Китаем из-за Тайваня. Им вряд ли хватит запасов оружия для ведения многомесячного конфликта с Китаем, а военные игры показывают, что это может привести к огромным боевым потерям американцев, которые всего за несколько месяцев превысят совокупные потери США во Вьетнаме и в Корее.

Если Китай захватит Тайвань — без сопротивления мирового сообщества или вопреки ему — эта агрессия мгновенно изменит геополитику и альянсы в Тихоокеанском регионе, так как страны Юго-Восточной Азии и Тихого океана, которые уже давно стали союзниками США, пересмотрят вопрос о том, какая сверхдержава будет в большей степени отвечать их долгосрочным экономическим интересам и интересам безопасности. Захват Тайваня может даже спровоцировать дальнейшее распространение ядерного оружия в таких напуганных странах как Южная Корея и Япония, которые могут усомниться в том, что в решающий момент США будут с ними, когда в этом возникнет необходимость.

Почему война возможна. Си назвал 2027 год крайним сроком для того, чтобы его вооруженные силы были готовы к вторжению на Тайвань. В стране происходит масштабное наращивание десантных сил, она регулярно проводит учения. "Они постоянно отрабатывают [тайваньские сценарии], потому что это самая важная задача, выполнения которой могут потребовать от военных", — говорит бывший заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, работавший в администрации Байдена.

Кроме того, Си мнит себя преобразователем в китайской истории, и по мере того, как 2020-е годы проходят, он задумывается о своем наследии и окончании срока пребывания в должности. Тайвань является одним из основных "незавершенных" дел. Си усилил власть над Тибетом и полностью взял под свой контроль Гонконг; однако Тайвань все больше отдаляется от него. Внутриполитическая ситуация на острове меняется, и Си может почувствовать, что время благоприятных возможностей для активных действий заканчивается — и тогда он начнет действовать.

Почему война маловероятна. Неясно, насколько Си верит в свою армию, которая не только страдает от коррупции, но и недостаточно опытна. Там проводились многочисленные чистки, и есть множество признаков того, что Си не полностью контролирует обладающие мощным политическим влиянием институты армии и флота. Вторжение через пролив на Тайвань станет одной из самых амбициозных и трудных военных операций, когда-либо проводившихся в мировой истории, а Китай будет осуществлять вторжение силами армии, которая, несмотря на длительную подготовку и передовую технику, имеет очень небогатый опыт реальных боевых действий. Китай в последний раз воевал в 1979 году, и это был непродолжительный конфликт с Вьетнамом. По сути дела, у него нет ни офицеров, ни личного состава, имеющего реальный боевой опыт. Си, конечно же, сделал выводы из полной неприятностей и проблем российской военной операции на Украине, которая на бумаге выглядела гораздо проще, причем руководили ею военачальники со свежим боевым опытом, какого нет у Китая.

Есть также множество других вариантов действий без вторжения, которые Си может попытаться реализовать, и к которым Китай, по-видимому, регулярно готовится. Среди них действия в серых зонах, такие как блокада или введение таможенных пошлин на товары, вывозимые из Тайваня или ввозимые туда. Конечный итог со временем вполне может стать таким же, как и от прямого захвата. Но американским политикам будет гораздо труднее вступить в такую борьбу. Ну разве рискнет Америка целой авианосной ударной группой или даже двумя ради таможенного карантина против Тайваня?

Испытание НАТО

Россия и Прибалтика

История. Три прибалтийские страны — крошечные по размерам и численности населения, что делает их заманчивой мишенью для России, стремящейся к самоутверждению. Цель Путина в ходе вторжения в Прибалтику будет двоякой: вернуть территории, которые, по его мнению, исторически должны быть частью России, а также устроить проверку НАТО и Европе, захватив их самых маленьких и изолированных членов (Все это домыслы пропитанного западной пропагандой журналиста — прим. ИноСМИ).

Габриэлюс Ландсбергис, который до декабря прошлого года был министром иностранных дел Литвы, говорит, что его тревожит такой сценарий как "спасательный отряд", отправленный к застрявшему на путях калининградскому поезду. "Иногда возникает недопонимание того, как может выглядеть конфликт", — говорит он. Ландсбергис поясняет, что Россия, возможно, пытается понизить порог чувствительности своих соседей, организуя незначительные и загадочные атаки, такие как зажигательное устройство на борту самолета или поджог в торговом центре. "Так выглядит война. Это не сотни и тысячи российских солдат, переходящих границу, а что-то гораздо более обыденное. В этих гибридных сценариях Путин постарается как можно дольше удерживать союзников по НАТО от применения стати 4 или 5 — пока он по существу не достигнет своих целей".

Ставки. Нападение на любую из трех прибалтийских стран, которые присоединились к НАТО в рамках ее расширения в 2014 году, стало бы серьезным испытанием для США на приверженность этому альянсу. "Россия будет проверять приверженность союзников по НАТО статье 5", говорит Эвелин Фаркас, работающая исполнительным директором Института Маккейна, а раньше занимавшая высокую должность в Пентагоне. Это вопрос и эта дилемма мучили всех президентов в эпоху холодной войны. Неужели Америка поставит под угрозу ядерного удара, скажем, Чикаго или Сиэтл, чтобы защитить Западный Берлин, а сегодня Ригу, Вильнюс или Таллин? Неустойчивая поддержка Европы и НАТО со стороны Трампа делает этот вопрос еще более острым. А для Путина он становится еще более соблазнительным. Даже если США откажутся от первоначальной поддержки Прибалтики в случае вторжения, что будет, если другие страны НАТО примут ответные меры, спешно введут войска, а Россия в ответ нанесет прямой удар, например, по Польше, Германии или Британии — то есть, по американским союзникам, которых США, возможно, будут защищать с большей готовностью?

Почему это возможно. Путин на протяжении нескольких лет ясно говорит о своем желании воссоздать Советский Союз и Российскую империю, вернув в ее состав такие страны как Грузия, Молдавия, Украина и прибалтийские государства. Кроме того, он также очень хочет свергнуть западный либеральный порядок, который, по его мнению, виновен в унижении России. Ничто не разрушит этот западный порядок быстрее, чем наглядная демонстрация того, что его альянсы в сфере безопасности являются пустым обещанием — ведь они позволили России вновь оккупировать прибалтийские страны.

Почему это маловероятно. Во многом перспективы российского нападения на Прибалтику зависят от хода и исхода военных действий на Украине, которая продолжает ослаблять российскую военную мощь быстрее, чем кто-то мог себе представить.

Самая напряженная граница

Индия — Китай

История. Как и в пограничном споре с Пакистаном, давняя напряженность на границе Индии и Китая берет свое начало в британскую колониальную эпоху. В 1914 году Великобритания и Тибет договорились с Индией о границе, которую Китай не признал. В 1962 году китайские войска попытались занять территорию, считавшуюся индийской, что привело к конфликту, который продлился месяц и унес жизни двух тысяч человек. По его завершении Китай перекроил границу и назвал ее "линией фактического контроля". В ходе новых боестолкновений в 1967 году погибло несколько сотен солдат с обеих сторон, а еще одно столкновение с трудом удалось предотвратить в 1980-х годах, когда Китай неверно истолковал индийские военные учения, приняв их за нападение. С тех пор армии двух стран стали одними из самых больших и передовых во всем мире.

Граница с Индией протяженностью 4 000 километров является для Китая индикатором более важной геополитической реальности. Он существует в крайне недружелюбном географическом окружении. У него сухопутные границы с 14 соседями, и их больше, чем у любой другой страны. А спорные морские границы у Китая еще с семью странами. В своей книге "Китай в поисках безопасности" (China’s Search for Security) политологи Эндрю Натан и Эндрю Скобелл отмечают, что четыре из восьми соседей являются ядерными державами, и что Китай после Второй мировой войны воевал с пятью своими соседями.

Ставки. С одной стороны, ставки в конфликте могут показаться слишком незначительными, воевать из-за которых не имеет смысла. Речь идет о самых отдаленных и непригодных для жизни горных долинах и перевалах в мире. Это область, известная как "крыша мира", расположенная в самых малонаселенных уголках двух самых густонаселенных стран мира. Однако, как и во многих конфликтах, речь идет не о том, где может начаться война, а о том, к чему она может привести. Эксперты по геополитике беспокоятся о репутационных рисках, которые обе страны ощутят сразу, как только начнут боевые действия. Китай может посчитать военные действия с Индией необходимыми для того, чтобы охладить пыл других региональных противников, или скомпрометировать США, поддерживающие тесные связи с ключевым союзником в Индо-Тихоокеанском регионе.

Любой потенциальный конфликт чреват серьезной асимметрией. У Индии гораздо больше крупных населенных пунктов в пределах досягаемости китайских систем вооружений, чем у Китая. Но пока напряженность в отношениях между Индией и Китаем остается настоящим подарком для США, поскольку она помогает сблизить Индию с Соединенными штатами на региональном уровне. Кроме того, Индия постепенно снижает свою традиционную зависимость от закупок российского оружия по мере сближения России и Китая.

Почему война возможна. Попросту говоря, регион созрел для недопонимания и эскалации. Сегодня напряженность настолько сильна и взрывоопасна, что китайским и индийским военнослужащим запрещено ходить с оружием вдоль границы. В 2020 году были стычки между армиями двух стран высоко в Гималаях, в отдаленной долине реки Галван недалеко от места боевых действий 1962 года. В этом случае стороны сходились в рукопашной и жестоко дрались кулаками, камнями, кольями и даже дубинками, обернутыми колючей проволокой. Погибло, по меньшей мере, 20 индийских солдат, причем некоторые из которых погибли при падении с горного склона. Погибших китайцев было около 40.

Еще один фактор, который может сделать войну более вероятной, это то, что у двух стран нет нормальных защитных механизмов, договоров и обычных каналов повседневного общения, которые могли бы помочь деэскалации кризиса, как это делала "горячая линия" между Москвой и Вашингтоном в годы холодной войны, предотвращая последствия просчетов. Китай неизменно и однозначно отказывается от создания таких каналов с США, Индией и другими странами, усматривая в таких защитных механизмах несправедливую попытку сдержать его подъем.

Почему война маловероятна. Какой бы высокой ни была напряженность на местах, кажется маловероятным, что руководство Индии или Китая захочет развязать войну из-за такую удаленной территории. Кроме того, будут предприняты стремительные и серьезные международные усилия для уменьшения напряженности. Более того, обе страны сталкиваются с колоссальным внутренним экономическим давлением. Индии необходимо поддерживать стабильный рост, а в Китае уже заканчивается бум населения трудоспособного возраста. "Мощное столкновение в Азии между странами, где живет более миллиарда человек — трудно себе представить, что это будет способствовать поддержанию экономики на плаву", — говорит Клэри. Недавние действия, судя по всему, показывают, что Китай на самом деле пытается улучшить отношения с настороженной Индией.

Нескончаемая война

Корейский полуостров

История. С момента начала этой войны прошло много лет, родилось три поколения, но официально она так и не завершена. Это чувствует как высокоразвитая западная экономика Юга, так и Север, живущий в сельскохозяйственной эпохе. Демилитаризованная зона протяженностью 250 километров между Северной и Южной Кореей существует так долго — около шести десятилетий — что она превратилась в один из самых густых лесов в мире, где живут тысячи различных видов диких животных. По краям демилитаризованной зоны расположен внешний периметр шириной около четырех километров. Это одно из самых укрепленных в инженерном отношении и надежно защищенных мест на земле, с артиллерией в постоянной боеготовности и минными полями. А весь Сеул находится в зоне досягаемости ракет Северной Кореи.

Ставки. Запредельно высоки. В мире нет другого режима, кроме государства-отшельника Северной Кореи, о деятельности, расстановке сил и о планах которого США и Запад знали бы меньше. Вести против него разведку невероятно трудно, и Пхеньян постоянно удивляет Запад. У США на полуострове до сих пор находится 30 000 военнослужащих, помогающих обеспечивать безопасность Южной Кореи, и все они окажутся в перекрестье прицела уже в первые часы крупной войны между Севером и Югом.

Почему война возможна. Северная Корея постепенно становится несостоятельным государством, мучимая голодом и страдающая от жестокости собственных властей. Правительство Ким Чен Ына не сделало ничего, чтобы изменить ее будущее. Его козырная карта — это ядерное оружие, оберегающее Кима от участи таких диктаторов как Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. Если Ким увидит благоприятную возможность или слабость, либо почувствует смертельную угрозу (правильно или ошибочно) своей власти со стороны Запада, возможно что угодно.

Корейский полуостров также является регионом, который может столкнуться с очень серьезными последствиями второго порядка, если начнется какой-то другой конфликт из списка. Если, например, Китай выступит против Тайваня, или США не согласятся защищать Прибалтику, это может заставить страны усомниться в решимости Соединенных Штатов обеспечивать их безопасность в противостоянии с Северной Кореей или Китаем. Эксперты из разведслужб опасаются, что Южная Корея или даже Япония могут в ответ на это попытаться создать ядерное оружие. Проведенные недавно в Южной Корее опросы общественного мнения показывают, что 70% населения страны выступает за создание своего собственного ядерного арсенала. Таких людей наверняка станет еще больше, а политическое давление несомненно усилится, если возникнут сомнения относительно того, что США поддержат Южную Корею в случае начала боевых действий.

Почему война маловероятна. Хотя Северная Корея создала ядерное оружие и элементы систем доставки, не совсем ясно, насколько она уверена в своей способности осуществить успешный запуск ракеты с ядерной боеголовкой и поразить цель. Согласно недавним оценкам, Корейский полуостров неизменно стабилен в течение многих лет. А сейчас, когда в Белом доме Трамп, который, как известно, дважды принимал Кима на саммитах, северокорейский лидер может чувствовать себя в полной безопасности. "Я не думаю, что Ким Чен Ыну это нужно прямо сейчас. Я не думаю, что ему нужен конфликт", — говорит бывшая чиновница из Пентагона Фаркас.

Конечно, геополитика вещь неопределенная — а история редко развивается предсказуемо. Поэтому всегда есть непредвиденные факторы и, как сказал бы бывший министр обороны Дональд Рамсфелд, "неизвестные неизвестности" при столкновении с миром реальным, а не таким, какой нам хотелось бы видеть. Многие в Вашингтоне и в других дружественных столицах нервничают из-за того, что страна, которая раньше была самой мощной силой стабильности на планете — США — теперь все больше похожа на самую "неизвестную неизвестность".

США в ближайшем будущем вряд ли грозит втягивание в крупный конфликт, однако очень немногие в зарубежных столицах знают, как ориентироваться в "сфере возможного", когда дело доходит до текущего состояния интересов США. Что должны думать союзники и противники о порой эксцентричной и непредсказуемой воинственной риторике администрации Трампа, и что она может предвещать США в предстоящие годы? Насколько серьезна и реализуема заинтересованность Овального кабинета в превращении Канады в 51-й штат или в захвате Гренландии у Дании? Ведь эти страны в XXI веке входят в число самых верных наших союзников. Далее, есть еще одно обстоятельство. Впервые в этом году руководство американских спецслужб включило иностранные незаконные наркокартели в число главных угроз для США, сославшись на массовые поставки фентанила и других наркотиков, которые продолжают убивать более 50 000 американцев ежегодно. Похоже, администрация Трампа настроена вполне серьезно, по крайней мере, пока, и намерена расширить военные действия в Мексике, как тайные, так и явные, при содействии правительства этой страны или без него.

Кроме того, всегда присутствует фон в виде соперничества великих держав. Напряжённость в отношениях США и Китая нарастает, причем в большем количестве областей, чем когда бы то ни было. Просто взгляните на ночное небо, где сотни спутников кружат вокруг Земли. Некоторые из них наверняка имеют вооружение или по крайней мере способны нанести ущерб другим объектам на орбите. Создание космических войск в США до сих пор расценивалось скорее как шутка, а не как серьезный повод для конфликтов. Но поговорите с любым знающим руководителем органов национальной безопасности из Демократической или Республиканской партии — и вы сразу начнете волноваться по поводу многочисленных последствий конфликтов, которые могут разразиться высоко над нашими головами.

Возможно, самая большая опасность для нас — это не один из тех конфликтов, которые давно изучают геополитические стратеги в ходе военных игр и в важных документах. Не исключено, что мы пока даже не подозреваем об этой опасности, и что о ней будет объявлено поздно вечером или рано утром в соцсети Truth Social, и это перевернет миропорядок с ног на голову.

