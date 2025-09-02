Выдержки из выступления министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании Коллегии Минобороны России

ЦАМТО, 1 сентября. На заседании Коллегии Минобороны РФ 29 августа под председательством Андрея Белоусова была проведена оценка работы по выполнению решений расширенной Коллегии, состоявшейся в декабре 2024 года, и подведены промежуточные итоги.

Как заявил А.Белоусов, "посмотрим, каких показателей достигаем к концу 2025 года. На этой основе спланируем нашу деятельность на следующий год. В декабре на заседании Коллегии доложим результаты нашей работы Верховному Главнокомандующему".

А.Белоусов отметил, что "в прошлом году на расширенном заседании Коллегии зафиксировали десять приоритетных направлений деятельности Министерства обороны".

Ниже приведены ключевые тезисы А.Белоусова по некоторым из этих направлений в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Первое и ключевое из них – обеспечение достижения победы в специальной военной операции и реализация целей, определенных Верховным Главнокомандующим.

Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году.

Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время – 600-700.

Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима.

В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.

В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных БЛА дальнего действия.

Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений.

Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.

Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БЛА, включая логистику и ремонт.

Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий.

Насытили группировки войск эффективными средствами РЭБ, в том числе "окопными".

Следующий ключевой момент – это повышение скорости передвижения тактических групп.

В текущем году поставлено 22725 ед. мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12186 ед. данной техники.

Далее, важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене.

С прошлого года приступили к созданию системы "Свод". В сентябре-ноябре проведем ее опытно-боевую апробацию. Далее приступим к масштабированию системы на все группировки войск.

Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели Плана комплектования в целом выполняются.

Второе приоритетное направление, выделенное на декабрьской Коллегии, – формирование Государственной программы вооружения до 2036 года. Она выстроена в соответствии с ожидаемыми угрозами и новыми способами ведения боевых действий, на основе опыта спецоперации.

Основными приоритетами госпрограммы являются стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта.

Третье приоритетное направление – модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров <…>.

Четвертое направление – медицинское обеспечение военнослужащих <…>.

Пятое приоритетное направление – социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей<…>.

Шестое направление – формирование механизма обратной связи заявителей с Министерством обороны<…>.

Седьмое приоритетное направление – военное и военно-техническое сотрудничество.

Здесь важно перейти от краткосрочного взаимодействия к долгосрочному.

Продолжаем развитие возможностей военно-технического партнерства, в части модернизации армий наших союзников, несмотря на проведение СВО.

Восьмое приоритетное направление, которое требует серьезных изменений и реформирования, – строительный и имущественный комплексы<…>.

Девятое приоритетное направление – оптимизация внутренних управленческих процессов в Министерстве обороны<…>.

Десятое приоритетное направление – создание единой цифровой среды Минобороны<…>.

В ходе заседания Коллегии Минобороны России заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Андрей Булыга доложил о проведении мероприятий по модернизации системы материально-технического обеспечения ВС РФ.

"Формирование пяти полков многоосных тяжелых колесных тягачей позволило увеличить возможности по перевозке и эвакуации техники в 2,5 раза", – заявил А.Булыга.

По его словам, за счет улучшения качества войскового ремонта, планомерной поставки запасных частей и агрегатов, повышения обученности специалистов, достигнут положительный баланс в ремонте неисправной техники относительно выхода ее из строя.

"Не допущено снижение уровня исправности образцов вооружения, военной и специальной техники ниже 98% от списочной численности", – подчеркнул А.Булыга.

Он отметил, что проведены войсковые испытания и принимается на снабжение малогабаритные технические средства тыла, топливозаправщики, мобильные кухни, хлебопечи, полевые бани, прачечные.

"Получены первые положительные результаты в виде новой полевой формы одежды, войскового рюкзака и системы эвакуации раненых. Впервые организована закупка дегидраторов для увеличения сроков хранения и уменьшения веса продовольствия, а также доставки его с применением беспилотных систем", – сказал А.Булыга.